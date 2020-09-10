Teknoloji markasından 'okula dönüş' kampanyası - Son Dakika

Teknoloji markası ASUS, hem eğitim hem de profesyonel hayatın uzaktan devam ettiği bu günlerde artan taşınabilir bilgisayar ihtiyacına yönelik kullanıcılarına özel fiyat avantajlarını ve kampanyalarını duyurdu.

Okulların açılmasına çok kısa bir süre kala taşınabilir bilgisayar taleplerinde ciddi bir artış olduğunu aktaran ASUS yetkilileri, bu dönemde her bütçeye uygun farklı bilgisayar alternatifi sunmanın önemine değindi. Marka yetkilileri, gerek uzaktan devam eden eğitim, gerek ise evden sürdürülen iş hayatı dolayısıyla en büyük ihtiyacın teknoloji tarafında doğduğu ve bu noktada taşınabilir dizüstü bilgisayar talebinin oldukça önemli bir kalem olduğunu aktardı.

"TÜM SATIŞ NOKTALARINDA FİYAT AVANTAJI SAĞLIYORUZ"

Özellikle dizüstü bilgisayar ihtiyacının bu denli arttığı dönemde tüm teknoloji marketlerinde ve online satış mağazalarında her bütçeye uygun birçok farklı ASUS dizüstü bilgisayar modelinin avantajlı fiyatlarla son kullanıcıya sunulacağını söyleyen yetkililer, sene sonuna kadar çeşitli modellerde birçok farklı indirim ve kampanya olacağını duyurdu ve tüketicilerin bu dönemde yaptıkları teknoloji alımlarında en iyi fiyat performans dengesini bulmaları için iyi araştırma yapmaları gerektiğini savundu. ASUS, özellikle fiyat performans tarafında öne çıkan VivoBook 14 X413 ve ASUS D509 modelleri üzerinde durdu.

ASUS D509/X509 MODELİ

Klasik bir tasarım anlayışıyla fiyat performans segmentasyonunda rekabetçi bir model geliştirdiğini aktaran ASUS, D509/X509 modeli ile günlük zorlu görevlerin üstesinden gelecek, taşınabilir ve uygun fiyatlı bir model sunduğunu aktardı. İnce çerçeveleri sayesinde klasik 15 inç cihazlardan daha kompakt olduğu belirtilen D509/X509'un AMD Ryzen 5 ve 10.Nesil Intel işlemcili opsiyonları yanısıra, harici NVIDIA ekran kartı ile performans anlamında oldukça tatmin edici bir donanım sunduğu söylendi ve bulunduğu fiyat aralığında son kullanıcı için avantajlı bir alternatif haline geldiği belirtildi.

ASUS VİVOBOOK 14 X413

İnce ve kompakt yapısı ile dikkat çektiği söylenen VivoBook X413'ün, NumberPad adı verilen touchpad yüzeyindeki dijital sayısal tuş takımı sayesinde kullanıcılar için oldukça yenilikçi ve premium bir model olduğu aktarıldı. Yalnızca 1.4 kg ağırlığında olduğu belirtilen bu modelin 10.Nesil Intel işlemci, harici NVIDIA ekran kartı ve SSD depolaması sayesinde uygun fiyatta premium bir donanım ve tasarım sunduğunun altı çizildi.

- İstanbul