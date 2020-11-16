Teknosa'dan müşterilerine özel fırsat ve indirimler

Teknosa, ay sonuna kadar televizyon, notebook, akıllı telefon, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ve aksesuar gibi birçok ürün grubunda müşterilerine özel fırsatlar ve sürpriz indirimler sunuyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride özel indirim kampanyalarını tüketicilerle buluşturuyor.

Ay sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, 16-23 Kasım'da da "teknosa.com" ve Teknosa mağazalarında her gün farklı ürünlerde sürpriz indirimler gerçekleştirilecek.

İnternet sitesinden alışveriş yapmak isteyen teknolojiseverlere kolaylıklar sağlayan Teknosa, müşterileriyle gerçek zamanlı birebir iletişim kurduğu canlı destek hizmetiyle de öne çıkıyor. Web-chat uygulamasıyla ürünlerle ilgili bilgilendirme veya satın almadan teslimat süreçlerine kadar farklı konularda tüketicilerle iletişime geçilirken, mobil platformlarda da whatsapp desteği sunuluyor.