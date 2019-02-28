Teknolojik Ürün Alımlarında Son Söz Kadınların

Artık kadınlar da erkekler kadar teknolojiye meraklı. Özellikle teknolojik ürün alımında son 5 yılda kadınların satın alımları yüzde 20 oranında bir artış gösterdi. Hatta artık teknolojik ürünler kadınların tercihleri baz alınarak da tasarlanıyor, çünkü elektronik ürün alımında artık son söz kadınların...

Dünyanın her geçen gün daha fazla dijitalleşme eğilimi göstermesine paralel olarak online platformlardan alışveriş yapan kullanıcıların sayısı da artıyor. Online alışverişte kişisel bakım, moda ve ev dekorasyonu gibi sitelerden alışveriş yapan kadınlar artık teknolojik ürün alımında da aktif durumda. Özellikle son 5 yılda kadınların teknolojik ürün alımında yüzde 20 oranında bir artışın olması, kadınların teknoloji ürünlerine olan ilgisinin her geçen gün daha da arttığının göstergesi.

Kadınların İlgisi Her Geçen Gün Daha da Artıyor

Teknoloji perakendeciliğinin öncü firması İstanbul Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Levent Menteşe, kadın müşterilerin oranındaki bu artışı "Erkeklerin teknolojiye kadınlardan daha meraklı olduğu gerçeği hala geçerliliğini korusa da teknolojinin kadınların da kalbini fethettiğini söylesek yanlış olmaz. Bunun en güzel örneği ise kadınların teknolojik cihazlara erkeklerden daha fazla para harcamaya başlaması. Evet, kadınlar erkekler kadar fazla cihaz almıyor olabilir; ancak cep telefonu, tablet ve fotoğraf makinesi gibi daha yüksek rakamlı teknolojik cihazları tercih ediyorlar. Özellikle son dönemde kadın müşteri sayımızda büyük bir artış mevcut." sözleri ile ifade ediyor.

Kadınların Tercihleri Renkli Teknolojik Ürünler Oluyor

Özellikle son 5 yılda siyah ya da metalik renklerde gördüğümüz ürünlere şimdi kırmızı, pembe ve mavi başta olmak üzere hemen her renkte rastlamak mümkün. Kadınların teknolojik ürünlere olan ilgisinin bu denli artmasında ürünlerde renk çeşitliliğinin artmasıyla paralel olduğunu vurgulayan Levent Menteşe, "Cep telefonlarından bilgisayara küçük ev aletlerinden tabletlere kadar teknoloji raflarındaki bu renkliliği kadınlara borçluyuz aslında. Kadınların renkli dünyasını keşfeden teknoloji markaları, birbirinden alımlı, birbirinden renkli ürünler piyasaya sürüyor ve bu sayede kadınların ilgisi teknolojik ürünlere gün geçtikçe artıyor." dedi.