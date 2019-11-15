Son Dakika Haberleri: (TEKRAR) Patlayıcı ve kalaşnikofla iş yerlerine saldıran cezaevi firarisi yakalandı
Son Dakika Güncel (TEKRAR) Patlayıcı ve kalaşnikofla iş yerlerine saldıran cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

(TEKRAR) Patlayıcı ve kalaşnikofla iş yerlerine saldıran cezaevi firarisi yakalandı

7 saat önce

Adana'da 2 iş yerine patlayıcı ve kalaşnikofla zarar veren cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

Adana'da 2 iş yerine patlayıcı ve kalaşnikofla zarar veren cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

Kent merkezinde 7 Ekim'de bir iş yerine el yapımı patlayıcı atılması, 4 gün sonra da başka bir iş yerine kalaşnikofla ateş edilmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Saldırıları gerçekleştiren kişinin, "tehdit" ve "hırsızlık eşyasını satın alma" suçlarından 15 yıl 3 ay hapis cezasıyla bulunduğu cezaevinden firar eden Ramazan Ebeleme olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için harekete geçti. Ekip, merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda içinde bulunduğu araçtan inip kaçmak isterken hükümlüyü yakaladı. Saldırıda kullanılan silah da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Ebeleme, cezaevine gönderildi.

(TEKRAR) Patlayıcı ve kalaşnikofla iş yerlerine saldıran cezaevi firarisi yakalandı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:41 Kaynak: AA
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