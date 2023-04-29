ABD'nin Teksas eyaletinde bir eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde korkunç bir olay meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Houston kentinin yaklaşık 72 kilometre kuzeydoğusundaki Cleveland'de yaşanan olay, yerel saatle 22.30 civarında gerçekleşti.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin arasında 8 yaşında bir çocuğun da olduğu öğrenildi. ABC News'in bildirdiğine göre, saldırıda tüfek kullanıldı ve saldırgan henüz bulunamadı. Saldırı veya kurbanlara ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.