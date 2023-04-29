ABD'nin Teksas eyaletinde bir eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü - Son Dakika
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ABD'nin Teksas eyaletinde bir eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü

29.04.2023 19:21
ABD'nin Teksas eyaletinde bir eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletinde bir eve düzenlenen saldırıda 4 kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde korkunç bir olay meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Houston kentinin yaklaşık 72 kilometre kuzeydoğusundaki Cleveland'de yaşanan olay, yerel saatle 22.30 civarında gerçekleşti.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin arasında 8 yaşında bir çocuğun da olduğu öğrenildi. ABC News'in bildirdiğine göre, saldırıda tüfek kullanıldı ve saldırgan henüz bulunamadı. Saldırı veya kurbanlara ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü
Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cleveland, Teksas, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Teksas eyaletinde bir eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü - Son Dakika
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