Teksas'ta okullarda maske zorunluluğunun kalkması engelli öğrencilerin haklarını ihlal ediyor - Son Dakika

ABD'nin Teksas eyaletindeki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki maske zorunluluğunun kaldırılmasının engelli öğrencilerin eğitim haklarını ihlal ettiği belirtildi.

BBC'nin haberine göre, Yargıç Lee Yeakel, Kovid-19'a yakalanma olasılığı daha yüksek olan engelli öğrencilerin yüz yüze eğitim imkanından mahrum kaldığını ifade etti.

Bu arada Teksas Başsavcısı Ken Paxton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, söz konusu karara katılmadığını söyledi.

Paxton, bu karara "karşı çıkmak için tüm yasal yolları" göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

Nisanda engelli öğrenciler adına dava açılmıştı

Engelliler Hakları grubu, söz konusu kararın 1990 Amerikan Engelliler Yasası'nı ihlal ettiğini savunarak nisanda 14 engelli öğrenci adına dava açmıştı.

Mahkemede sunulan belgelerin, engelli çocukların "diğer yaşıtları ile eşit bir şekilde yüz yüze öğrenmenin faydalarından mahrum bırakıldığı" ifade edilmişti.

Davada, "Engelli öğrencilerin diğer öğrenci gruplarından daha fazla yüz yüze eğitime ihtiyacı olduğu, eğitim ve hizmetleri güvenli bir şekilde alabilmeleri gerektiği kaydedilmişti.

Teksas Valisi Greg Abbott, temmuzda, okullar dahil hiçbir devlet kurumunun maske kullanımını zorunlu tutamayacağı yönünde karar çıkartmıştı.

Dallas ilçe yöneticileri, yakın zamanda "halkın zarar gördüğü" gerekçesiyle Vali'nin bu kararına karşı harekete geçerek ilçedeki belirli kamusal alanlarda maske kullanımını zorunlu kılan "acil durum" emri yayımlamıştı.