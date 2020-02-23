Tektaş'tan, Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tektaş'tan, Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika

Tektaş'tan, Başkan Pekmezci'ye ziyaret

7 saat önce

Erzincan Otlukbeli ilçe Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Tektaş'tan, Başkan Pekmezci'ye ziyaret, System.String[]

Erzincan Otlukbeli ilçe Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.


Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere kente gelen Erzincan Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş ile Belediye Meclis Üyeleri Başkan Pekmezci'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı Başkan Tektaş ve yönetimini teşekkür eden Pekmezci, " Bu anmalı günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluş etkinliklerinde yanımızda oldunuz. Size ve yönetiminize teşekkür ederim" dedi.


Başkan Tektaş ise, misafirperverliğinden dolayı Hükmü Pekmezci'ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Konuşmaların ardından Başkan Pekmezci ziyaret anısına Tektaş'a plaket takdim etti. - BAYBURT

Yusuf Tektaş, Otlukbeli, Erzincan, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
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