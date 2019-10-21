Tel Abyad şehidi Sefa Fındık son yolculuğuna uğurlanıyor

TOKAT - Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/ YPG terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad kenti yakınlarındaki keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi Yeşilyurt Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Şehidin babası İsmail Fındık ile annesi Özgül Fındık ise metanetlerini koruyarak oğullarının tabutlarına dokundu. Şehidin annesi oğlunun fotoğrafına sarılarak biran olsun elinden bırakmadı. Şehidin dedesi Duran Fındık, terör örgütüne tepkisini dile getirerek, "Ağlamayacağım, onları sevindirmeyeceğim. Toprağı gür olsun, yavrumun kanı vatanıma kanı kat kat helal olsun. O köpekleri, kalleşleri sevindirmem. Erkeklerse gelsinler bu milletin huzuruna çıksınlar" dedi. Şehidin baba ocağı önünde helallik alındıktan sonra cenazesi köy meydanına getirildi. Şehidin babası oğlunun naaşını asker selamı ile karşıladı. Şehidin babası, amcaları ve dedesi tabuta sarıldı. Şehidin babası İsmail Fındık, "Bıraktığı yerden ben devam ediyorum, vatan sağolsun, " dedi. Şehidin amcası Mustafa Fındık ise "Cumhurbaşkanımız dik dursun peşindeyiz. Cenazeyi defnettikten sonra ben gideceğim yerine. Bu köye bir şehit nasip oldu, o da bize nasip oldu. Mekanı cennet olsun. Kendisi ile bir arkadaş gibiydik" diye konuştu.

4 çocuklu ailenin tek erkek evladı olan Fındık, yaklaşık 1 yıldır görev yapıyordu.

Kuışcu köyü cami önünde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında şehit Sefa Fındık son yolculuğuna uğurlanacak.