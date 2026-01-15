Suriye'nin Telabyad kentinde su kanalında erkek cesedi bulundu.
Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Hamam Türkmen kasabasının yakınından geçen su kanalında bir erkek cesedi bulundu. Kasaba sakinleri, cesedi bulmalarının ardından yetkililere haber verirken, bölgeye Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri sevk edildi.
Henüz kimliği belirlenemeyen cesedin, 29 Aralıkta Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - TEL ABYAD
Son Dakika › 3-sayfa › Telabyad'da Su Kanalında Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?