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Telefon dolandırıcısına 1 yıl 8 ay hapis, 10 bin 500 lira para cezası - Son Dakika

Telefon dolandırıcısına 1 yıl 8 ay hapis, 10 bin 500 lira para cezası

05.11.2021 11:34
Telefon dolandırıcısına 1 yıl 8 ay hapis, 10 bin 500 lira para cezası

BOLU'da, telefonla aradığı Fatma Gürlek'i (67), kendisini komiser olarak tanıtarak 11 bin 500 TL dolandıran Ömer Özgeç (28), 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, parayı geri iade edince indirimle 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

BOLU'da, telefonla aradığı Fatma Gürlek'i (67), kendisini komiser olarak tanıtarak 11 bin 500 TL dolandıran Ömer Özgeç (28), 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, parayı geri iade edince indirimle 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bolu'da geçen yıl Ömer Özgeç, telefonla aradığı Fatma Gürlek'e, kendisini komiser Mücahit olarak tanıtıp bir kuyumcunun soyulduğunu ve adının soyguna karıştığını söyledi. Özgeç, Fatma Gürlek'e evde arama yapılacağı bu nedenle evdeki paraların bir polis tarafından alınması gerektiğini söyledi. Paniğe kapılan Gürlek, 11 bin 500 lirasını polis sandığı kişilere verdi. Paraları verdikten bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Fatma Gürlek, polise başvurdu. Polisin yaptığı çalışmayla yakalanan Ömer Özgeç, tutuklandı.

Ömer Özgeç hakkında 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde sanık, pişmanlık duyduğunu belirterek, aldığı parayı Gürlek'e iade etti. Özgeç, daha sonra tahliye oldu.Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuksuz sanık Ömer Özgeç, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Ömer Özgeç, suçlamaları reddederek, "Yaşlı teyzeyi ben dolandırmadım ama zararı olan 11 bin 500 lirayı kendisine gönderdim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.Duruşmada ifade veren Fatma Gürlek de, "Olay günü evimin telefonu çaldı. Kendisini komiser Mücahit olarak tanıtan kişi Bolu'da kuyumcunun soyulduğunu ve kimliğimin de kuyumcuda unutulduğunu, kuyumcunun da benden davacı olduğunu söyleyip, savcılığa ifade vermem gerektiğini de belirterek evde arama yapacaklarını ve evin dağılmaması için altın ve paraları bir poşet içerisine koymamı, polislerin gelip alacağını söyleyince panikledim. Yarım saat sonra sivil birisi geldi. Poşeti ona verdim. Aradan bir saat geçtikten sonra dolandırıldığımı anladım. Parayı geri iade ettiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, parayı iade etmesi nedeniyle indirim uyguladığı sanığı 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.


Türk Lirası, Komiser, Gürlek, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Telefon dolandırıcısına 1 yıl 8 ay hapis, 10 bin 500 lira para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Telefon dolandırıcısına 1 yıl 8 ay hapis, 10 bin 500 lira para cezası - Son Dakika
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