Telefon fiyatlarında bir artış daha yaşanacak! - Son Dakika
Üye Girişi

Telefon fiyatlarında bir artış daha yaşanacak!

28.05.2022 10:38
Telefon fiyatlarında bir artış daha yaşanacak!

Küresel enflasyon ve çip krizi sebebiyle akıllı telefon fiyatları üzerinde büyük bir artış görebiliriz. İşte detaylar...

Küresel çip krizi ve enflasyon nedeniyle önümüzdeki günlerde telefon fiyatları giderek artacak. Zira dünyanın en büyük 2 akıllı telefon üreticisinin de fabrikalardaki üretim hattını yavaşlattığı ve piyasaya daha az cihaz sokacağı belirtildi. Son tabloya göre tahmini kayıp 50 milyon adetten fazla.

Telefon fiyatları Samsung ve Apple'ın çip krizi kararı ile yükselecek!

Samsung ve Apple, çip krizi ve artan enflasyon nedeniyle akıllı telefon fiyatları üzerinde etkisi olacak bir karar aldı. Buna göre her iki şirkette bu yıl üretim hattından çıkacak cihaz sayısını azalttı. Toplam boyutu ise 50 milyon adete ulaştı.

Telefon fiyatlarında bir artış daha yaşanacak!

Samsung geçtiğimiz yıl içerisinde 330 milyona yakın cihaz üretti. Bu yıl da 310 milyon adet üretmesi bekleniyordu. Hatta Galaxy S22 serisinin satışlarının iyi gitmesi nedeniyle toplam üretimi artırabileceği konuşuluyordu. Fakat ortaya çıkan bilgilere göre 280 milyon adete düşürme kararı aldı.

Telefon fiyatları ne zaman düşer? 2022 fiyat analizi

Benzer bir durum Apple tarafında da yaşanıyor. 2022 yılı içerisinde 240 milyon adet iPhone üretileceği öngörülüyordu. Fakat son gelen haberlere göre 20 milyon daha az üreterek 220 milyon adetin biraz altı hedefleniyor.

Apple'ın aldığı bu karar aslında çok şaşırtıcı olmadı. Zira panel ve çip üretimi için anlaştığı şirketlerin geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamalar bu kararın habercisiydi. Fakat Samsung için bir sürpriz olduğunu söyleyebiliriz. Zira 2022'nin ilk çeyreğinde 75 milyon akıllı telefon satarak zirveyi ele geçirdi.

Telefon fiyatlarında bir artış daha yaşanacak!

Alınan bu kararın aslında akıllı telefon fiyatlarını stabil tutma çabasıyla ortaya çıktığını söyleyelim. Zira yukarıda linkini bıraktığımız ve burayı tıklayarak ulaşabileceğiniz yazımızda da açıkladığımız üzere şirketler eğer üretimi kısma kararı almazsa fiyatları arttırmak zorunda kalacak.

Fakat alınan bu karar neticesinde belki ABD'de olmasa bile ülkemizdeki stok problemleri artacak. Stokçuluk yapan satıcılar sebebiyle de fiyatların yükseldiğini göreceğiz. Tabii dolar kuru ve hem yerel hem de küresel enflasyon sebebiyle zaten bu cihazların ülkemize zamlı bir şekilde geleceği tahmin ediliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Bir döneme damga vuran HTC'den Metaverse temalı akıllı telefon! Bir döneme damga vuran HTC'den Metaverse temalı akıllı telefon! Samsung Exynos 2300 geliyor: İşte ilk bilgiler Samsung Exynos 2300 geliyor: İşte ilk bilgiler
Kaynak: Shiftdelete

Cep Telefonu, Enflasyon, Samsung, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telefon fiyatlarında bir artış daha yaşanacak! - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 10:42:57. #1.13#
SON DAKİKA: Telefon fiyatlarında bir artış daha yaşanacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement