Telefonunu şarja takan genç elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Telefonunu şarja takan genç elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti!

11.05.2022 21:38

Mersinde'de yaşanan olayda telefonunu şarja takmak isteyen 26 yaşındaki Abdullah Baysal, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Karaahmetli mahallesinde meydana gelen olayda cep telefonunu prize takmaya çalışan 26 yaşındaki Abdullah Baysal, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Baysal, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Telefonu şarja takarken akıma kapılan genç yaşamını yitirdi

OTOPSİ YAPILDI

Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan inceleme sonrasında otopsi için Baysal'ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi. Otopsi sonrası genç adamın cenazesi Erdemli Tabiye Mahallesi Alata Mezarlığına getirildi.

Telefonu şarja takarken akıma kapılan genç yaşamını yitirdi

CENAZE NAMAZINI KARDEŞİ KILDIRDI

Burada cenaze namazını kardeş Muhammed Baysal kıldırdı. Daha sonra genç adamın naaşı ailesi ve yakınlarının göz yaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili ise soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Karaahmetli, Cenaze, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Telefonunu şarja takan genç elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti! - Son Dakika


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