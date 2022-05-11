Telefonunu şarja takan genç elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti! - Son Dakika

Karaahmetli mahallesinde meydana gelen olayda cep telefonunu prize takmaya çalışan 26 yaşındaki Abdullah Baysal, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Baysal, olay yerinde yaşamını yitirdi.

OTOPSİ YAPILDI

Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan inceleme sonrasında otopsi için Baysal'ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi. Otopsi sonrası genç adamın cenazesi Erdemli Tabiye Mahallesi Alata Mezarlığına getirildi.

CENAZE NAMAZINI KARDEŞİ KILDIRDI

Burada cenaze namazını kardeş Muhammed Baysal kıldırdı. Daha sonra genç adamın naaşı ailesi ve yakınlarının göz yaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili ise soruşturmanın sürdüğü bildirildi.