iPhone'larda pil yüzdesi nasıl açılır?

2017 yılında iPhone X ile çentikli ekran tasarımına geçiş yapılması birçok alışkanlığı yok etti. iPhone'un önünde yer alan ve aynı zamanda parmak izini okuyan fiziksel tuşa veda edilirken, çentikli tasarımın alanı daraltması nedeniyle pil yüzdesini doğrudan göremez hale geldik. Son yıllarda birçok konuda geri adım atan Apple, iOS 16 ile bu konuda da geri adım attı: iPhone pil yüzdesi nasıl açılır? İşte cevabı!

iOS 16 işletim sistemi şu anda test ediliyor. Tüm kullanıcılara açılması Eylül sonunu veya Ekim ayının başını bulacak, zira iPhone 14 serisi tanıtılınca piyasaya sürülecek. Test sürecinin bir parçası olan iOS 16 Beta 5 sürümü ile pil yüzdesinin aktif hale getirilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

iPhone pil yüzdesi gösterme (iOS 16)

Yukarıda belirttiğimiz üzere pil yüzdesini doğrudan görüntülemek için telefonunuzda iOS 16 Beta 5 veya daha yeni bir sürümün yüklü olması gerekiyor.

– iOS 16 Beta yüklediyseniz, tek yapmanız gereken Ayarlar > Pil yolunu takip etmek ve Pil Yüzdesi seçeneğini aktif hale getirmek.

– Artık ekranın sağ üst tarafındaki pil simgesinin içinde, pil yüzdesini de göreceksiniz.

Beta sürümler geliştiricilere yönelik olduğu için çeşitli hatalara ve sorunlara ev sahipliği yapabiliyor. Bu nedenle son kullanıcı tarafında önermiyoruz, ancak yüklemek istiyorsanız;

Ana ekrana piller araç takımı ekleme

Eğer henüz iOS 16'yı kullanmıyorsanız, iPhone'unuzun ve aksesuarlarının (AirPods, Apple Pencil vb.) pil düzeylerini izlemek için ana ekranınıza piller araç takımı ekleyebilirsiniz;

Ana Ekran arka planına dokunup uygulamalar titremeye başlayana dek basılı tutun.

Ekranın en üstündeki (+) simgesine dokunun, sonra aşağı kaydırıp Piller'e dokunun.

Boyut seçeneklerini görüntülemek için araç takımlarında sola ve sağa kaydırın. Farklı boyutlar farklı bilgiler görüntüler.

İstediğiniz boyutu gördüğünüzde Araç Takımı Ekle'ye dokunun, sonra Bitti'ye dokunun.

Bu işlem ana ekrana pil widget'ı ekleyecek. Böylelikle her seferinde denetim merkezini açmaya gerek kalmadan, iPhone aygıtınızda pil yüzdesi görüntüleme işlemi gerçekleştirebileceksiniz.

Eğer widget kullanmak istemiyorsanız ve çentikli bir modele sahipseniz tek seçenek: ekranın sağ üst köşesinden parmağınızı aşağı kaydırarak pil düzeyini görüntülemek.

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iPhone pil yüzdesi nasıl açılır?

iPhone SE (2. nesil), iPhone 8 veya önceki modeller, iPad ve iPod touch (7. nesil) modellerde pil yüzdesini durum çubuğunda görebilirsiniz. Eğer iPhone SE (2. nesil) veya iPhone 8 ya da önceki model aygıtınızda Düşük Güç Modu'nu aktif ederseniz, durum çubuğunda pil yüzdesi her zaman gösterilir.

Ayarlar'ı açın.

Pil bölümüne girin.

Pil Yüzdesi seçeneğini aktif edin.

Bunu yaptığınızda pil simgesinin yanında, şarjınızın durumu yüzde cinsinden görünecektir. Şarj tam doluyken pil simgesi yeşil, belirli bir seviyenin altına düştüğünde de turuncu olabilir.

– iPhone pil yüzdesi gösterme işlemi için 3 farklı yol anlattık. Hangisini kullandınız? Yorumlarınızı bekliyoruz…