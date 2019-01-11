Son Dakika Haberleri: Televizyon Satışında Taksit Sınırı 3 Aydan 9 Aya Çıkarıldı

Televizyon Satışında Taksit Sınırı 3 Aydan 9 Aya Çıkarıldı

1 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) fiyati 3 bin TL'ye kadar olan televizyon satışında 3 ay olan taksit sınırının 9 aya çıkarıldığını açıkladı.

Televizyon Satışında Taksit Sınırı 3 Aydan 9 Aya Çıkarıldı, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) fiyati 3 bin TL'ye kadar olan televizyon satışında 3 ay olan taksit sınırının 9 aya çıkarıldığını açıkladı.

BDDK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada; kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenmesinin düzenlendiği bildirildi. Söz konusu yönetmelik değişikliği ile taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanması amaçlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, kurumumuzun internet sayfasında da yayımlanan 11.01.2019 tarih ve 8198 Sayılı Kurul Kararı ile söz konusu yönetmelik değişikliği öncesinde, yönetmeliğin 26'ıncı maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında düzenlenen taksit sınırları ve yasakları aynı şekilde belirlenmiş olup, ayrıca, kredi kartları ile gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin TL'ye kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştır."

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:27 Kaynak: DHA

Maliye Bakanlığı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor

Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek Asgari Ücret Desteğini İçeren Teklif, Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:28:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Televizyon Satışında Taksit Sınırı 3 Aydan 9 Aya Çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]