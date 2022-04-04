TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 2 yaralı - Son Dakika
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TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 2 yaralı

04.04.2022 15:15
TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 2 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlerle çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlerle çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DL 4073 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın ve bebeği araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan kadın ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle bir süreliğine yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Kazadan dolayı yol üzerinde biriken kalıntılar ise Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 2 yaralı
TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 2 yaralı
TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 2 yaralı

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TEM Otoyolu, Otomobil, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 2 yaralı - Son Dakika
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