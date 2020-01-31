TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı (2) - Son Dakika

TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı (2)

6 saat önce

YARALILARIN DURUMU İYİBolu'da, TEM yolunda 3 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan 20 kişiden 13'ü, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı (2), System.String[]

YARALILARIN DURUMU İYİ

Bolu'da, TEM yolunda 3 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan 20 kişiden 13'ü, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. 7 yaralının ise tedavisi sürüyor. Yaralıların tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TIR sürücüsü Mehmet Korkmaz'ın cenazesi ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

TEM yolu, saat 09.00'da tamamen ulaşıma açıldı.


TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:23 Kaynak: DHA
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