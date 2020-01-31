TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı (2) - Son Dakika

YARALILARIN DURUMU İYİ

Bolu'da, TEM yolunda 3 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan 20 kişiden 13'ü, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. 7 yaralının ise tedavisi sürüyor. Yaralıların tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TEM yolu, saat 09.00'da tamamen ulaşıma açıldı.