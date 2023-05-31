TEM Otoyolu Düzce geçişinde feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu Düzce geçişinde feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

31.05.2023 15:55

TEM Otoyolu Düzce geçişinde emniyet şeridinde duran araca, arkasından gelen başka bir aracın çarpması neticesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Otoyolun aynı noktasında meydana gelen 4 aracın karıştığı kazada ise 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Düzce geçişindeki kaza, saat 13:40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Ahmet Özdemir idaresindeki araç, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Kutsal K. hakimiyetindeki minibüs, emniyet şeridinde duran araca arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Feci kazada Ahmet Özdemir ve yanında bulunan Atalay Özdemir hayatını kaybetti, diğer otomobilde bulunan yabancı uyruklular Ahmed O. ve Vardah M. ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA

Otoyolun Ankara istikametinde 14.30 sıralarında 4 aracın karıştığı ikinci kaza meydana geldi. Y.B. idaresindeki otomobil, önünde yavaşlayan H.C.O. hakimiyetindeki otomobile arkadan çarptı. Kazaya arkadan gelen 2 araç daha duramayarak dahil oldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazalara ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel TEM Otoyolu Düzce geçişinde feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu Düzce geçişinde feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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