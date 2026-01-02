Temassız Ödemelerde Limit Artıştı - Son Dakika
Ekonomi

Temassız Ödemelerde Limit Artıştı

Temassız Ödemelerde Limit Artıştı
02.01.2026 15:50  Güncelleme: 16:19
Temassız Ödemelerde Limit Artıştı
Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 2500 lira oldu.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.

Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

AVRUPA'DA LİMİT GENELLİKLE 50 EURO

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 Euro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Teknoloji, Ekonomi, Finans

Son Dakika Ekonomi Temassız Ödemelerde Limit Artıştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Temassız Ödemelerde Limit Artıştı - Son Dakika
