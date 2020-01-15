Temel Karamollaoğlu: "Hafter'in arkasında batılı güçler var" - Son Dakika
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Temel Karamollaoğlu: "Hafter'in arkasında batılı güçler var"

7 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hafter'in arkasında batılı güçler ve Libya'nın imkanlarını kullanmak isteyenler var. Libya'nın ateş topuna bürünmemesi için taraflarla münasebetlerin hiç kesilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Temel Karamollaoğlu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hafter'in arkasında batılı güçler ve Libya'nın imkanlarını kullanmak isteyenler var. Libya'nın ateş topuna bürünmemesi için taraflarla münasebetlerin hiç kesilmemesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin gerçek gündeminin hava kirliliğinin azaltılması, çevrenin korunması ve insan sağlığı olması gerektiğini savunan Karamollaoğlu, suni gündemlerle ülkenin meşgul edildiğini ileri sürdü.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin kalkınması için Ar-Ge yatırımlarına önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sanayi ve üniversite bir araya geldiği zaman ortaya müthiş bir fikir çıkar. Türkiye'de teknokentler ve kalkınma ajansları gereği gibi kullanılmıyor. Buralara ciddi kaynak aktarılmıyor." diye konuştu.

Ülkede teknolojik ve sanayi yatırımlarının da yeterli düzeyde olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, İHA ve SİHA'lar noktasında atılan adımları desteklediklerini aktardı.

Genel Başkan Karamollaoğlu, Libya'da yaşanan gelişmeler ile ABD'nin Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemesinin bölgedeki tansiyonu daha da artırdığını ifade etti. "Temennimiz tırmanan bu gerginliklerin daha fazla büyümeden sükunet, aklıselim, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesidir." diyen Karamollaoğlu, Batılı ülkelerin Orta Doğu'da kaos oluşturmak istediğini söyledi.

Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hafter'in arkasında batılı güçler ve Libya'nın imkanlarını kullanmak isteyenler var. Libya'nın ateş topuna bürünmemesi için taraflarla münasebetlerin hiç kesilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Libya'da sıcak bir çatışma içinde yer almadan önce bütün yolları denemelidir. Türkiye'nin geçmişten beri Libya ile bağı vardır. Libya, Kıbrıs Barış Harekatı'nda bize destek veren tek ülkeydi. Biz bu bölgelerde yaşayan insanlara karşı sorumluluk duygusu içinde olmak mecburiyetindeyiz."

Temel Karamollaoğlu, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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