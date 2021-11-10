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Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı - Son Dakika

Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı

10.11.2021 23:34

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk kanalında konuk olduğu Tarafsız Bölge programında Milli Muharip Uçağı'nın hangardan çıkacağı tarihi açıkladı. Uçağın motorunun 2023'te çalışacağını belirten Kotil, "Bu demek ki gelecek sene bu uçak bitecek. 2022'de bitecek" ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık-Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ahmet Hakan ile birlikte Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın sorularını yanıtlayan Kotil, F-16'ların yerini alması planlanan Milli Muharip Uçağı hakkında son bilgileri verdi.

"2022'DE BİTECEK"

Milli Muharip Uçağı'nın 18 Mart 2023 tarihinde motorunun çalışacağını vurgulayan Temel Kotil, "Bu demek ki gelecek sene bu uçak bitecek. 2022'de bitecek demek" ifadelerini kullandı. 4 bin mühendisten şu anda bin tanesinin çalıştığını ancak gerek duyulması halinde tamamının çalıştırılabileceğini belirten Kotil, 2028'de seri üretime geçileceğini söyledi.

Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı tarih belli oldu

"F-16'LARDAN 1.5 KAT DAHA GÜÇLÜ"

Öte yandan Kotil, Milli Muharip Uçağı'nın 1980 teknolojisi olduğunu belirttiği F-6'lardan 1 buçuk kat daha güçlü olduğunu da aktardı.

İLK PARÇASINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Kotil, Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasının fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Milli muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" notunu düşmüştü.

Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı tarih belli oldu
Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı

Temel Kotil, Milli, Türk, Uzay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı - Son Dakika


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