Temelli: Asgari Ücret Eriyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 2026 yılı için belirlenen asgari ücreti eleştirerek, "Öyle bir hayat pahalılığıyla karşı karşıyayız ki alınacak zam daha ilk haftasında eriyip gitmiş durumda." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yılın dünyada kaoslarla başladığını belirterek, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdehalesini hatırlattı.

Temelli, "Uluslarası hukuk çok önemli, hayata geçmesi lazım ama karşımızda uluslarası hukuk yok, devletler hukuku var." dedi.

Şam yönetimiyle Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki görüşmeleri anımsatan Temelli, "SDG ile Suriye hükümeti arasında yapılan görüşmelere 'devam kararı' alınması da önemlidir. Bunun 10 Mart Mutabakatı'nı referans gösteren bir yerden, o mutabakatın gelişmesi üzerinden yol katetmesi en büyük arzumuzdur." ifadesini kullandı.

Temelli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) "ihlal" kararını anımsatarak, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istedi.

TBMM Genel Kurulunun yarın çalışmalarına başlayacağını ifade eden Temelli, Genel Kurul'da trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ele alınacağını anımsattı.

Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teklifin geneli üzerine görüşmeler yapılmıştı, maddelere geçilecekti. Sonra bu kanun teklifi geri çekildi. Herhalde, 'muhalefeti dinlediler, bu kanun teklifinin halkın yararına olan bir kanun teklifi değil bütçe açığını kapatmaya yönelik kanun teklifini anladılar geri çektiler' dedik. Öyle değilmiş. Sadece zaman kazanmışlar, bu hafta tekrardan önümüze bu kanun teklifi geliyor. 2025 yılı boyunca Meclis, halkın yararına hiçbir kanun teklifini kanunlaştıramama başarısını göstermiştir."

Asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini anımsatan Temelli, "Öyle bir hayat pahalılığıyla karşı karşıyayız ki alınacak zam daha ilk haftasında eriyip gitmiş durumda." sözlerini sarf etti.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a yönelik eleştirilerde bulunan Temelli, "12. yargı paketi hazırlanıyor. Yargı paketleri mevcut adalet sisteminde bir iyileşme ortaya koyacaksa önemlidir. Fakat yargı paketleri sonucunda, dönüp baktığımızda adaletsizlikler, ayrımcılıklar, eşitsizlik devam ediyor. Özellikle infaz kanunundaki eşitsizliklerin devam ettiği bir yerde yargı paketleri sadece günü kurtarmaya yönelik, kamuoyunu meşgul etmeye yönelik paket olma özelliğini taşıyor." diye konuştu.