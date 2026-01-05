Temelli: Asgari Ücret Eriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Temelli: Asgari Ücret Eriyor

05.01.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezai Temelli, 2026 asgari ücretinin hayat pahalılığı nedeniyle eridiğini eleştirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 2026 yılı için belirlenen asgari ücreti eleştirerek, "Öyle bir hayat pahalılığıyla karşı karşıyayız ki alınacak zam daha ilk haftasında eriyip gitmiş durumda." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yılın dünyada kaoslarla başladığını belirterek, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdehalesini hatırlattı.

Temelli, "Uluslarası hukuk çok önemli, hayata geçmesi lazım ama karşımızda uluslarası hukuk yok, devletler hukuku var." dedi.

Şam yönetimiyle Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki görüşmeleri anımsatan Temelli, "SDG ile Suriye hükümeti arasında yapılan görüşmelere 'devam kararı' alınması da önemlidir. Bunun 10 Mart Mutabakatı'nı referans gösteren bir yerden, o mutabakatın gelişmesi üzerinden yol katetmesi en büyük arzumuzdur." ifadesini kullandı.

Temelli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) "ihlal" kararını anımsatarak, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istedi.

TBMM Genel Kurulunun yarın çalışmalarına başlayacağını ifade eden Temelli, Genel Kurul'da trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ele alınacağını anımsattı.

Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teklifin geneli üzerine görüşmeler yapılmıştı, maddelere geçilecekti. Sonra bu kanun teklifi geri çekildi. Herhalde, 'muhalefeti dinlediler, bu kanun teklifinin halkın yararına olan bir kanun teklifi değil bütçe açığını kapatmaya yönelik kanun teklifini anladılar geri çektiler' dedik. Öyle değilmiş. Sadece zaman kazanmışlar, bu hafta tekrardan önümüze bu kanun teklifi geliyor. 2025 yılı boyunca Meclis, halkın yararına hiçbir kanun teklifini kanunlaştıramama başarısını göstermiştir."

Asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini anımsatan Temelli, "Öyle bir hayat pahalılığıyla karşı karşıyayız ki alınacak zam daha ilk haftasında eriyip gitmiş durumda." sözlerini sarf etti.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a yönelik eleştirilerde bulunan Temelli, "12. yargı paketi hazırlanıyor. Yargı paketleri mevcut adalet sisteminde bir iyileşme ortaya koyacaksa önemlidir. Fakat yargı paketleri sonucunda, dönüp baktığımızda adaletsizlikler, ayrımcılıklar, eşitsizlik devam ediyor. Özellikle infaz kanunundaki eşitsizliklerin devam ettiği bir yerde yargı paketleri sadece günü kurtarmaya yönelik, kamuoyunu meşgul etmeye yönelik paket olma özelliğini taşıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sezai Temelli, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Temelli: Asgari Ücret Eriyor - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:41:18. #7.11#
SON DAKİKA: Temelli: Asgari Ücret Eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.