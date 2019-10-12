Temiz bir ilçe için el ele verdiler

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurum müdürleri, kamu çalışanları, halk ve öğrenciler çöp topladı.

İlçede "Temiz Bir İlçe İçin El Ele" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakam İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kurum amirleri, vatandaşlar ve çocuklar çevre temizliği yaptı.

Etkinlikte konuşan Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin dünyanın kalbi sayılabilecek bir noktada olduğunu anlatan Çenet, şöyle konuştu:

"Bir taraftan yurdumuzu dışarıdan gelen tehditlere karşı Barış Pınarı Harekatı'ndaki gibi korurken bir taraftan da bu yaşadığımız coğrafyanın aynı zamanda bizimde evimiz olması sebebiyle birtakım çevresel faktörlerden de birtakım atıklardan da korumamız gerekiyor. Bu anlamda çevre bilincinin vatandaşlarımıza kazandırılması çocukluktan itibaren başlanılması çok daha önem arz ediyor."

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da başlattıkları çalışmanın gelecek nesillerin daha güzel ve temiz bir çevreye kavuşması için örnek bir proje olduğunu belirterek "Biz Müslüman bir toplum olarak 'Temizlik imandan gelir' diyerek bugün geleceğimiz olan topluma örnek olacağız. Vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını söyleyeceğiz. Belediye olarak çöplerimizi toplayarak geri dönüşüm elde ediyoruz." diye konuştu.