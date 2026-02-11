Temiz Teknoloji Girişimcilerine 2.4 Milyon TL Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Temiz Teknoloji Girişimcilerine 2.4 Milyon TL Destek

11.02.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GCIP Türkiye 2025 kapsamında temiz teknoloji girişimlerine ödüller verildi, kadın girişimcilere ayrı destek.

Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2025 Hızlandırıcı Programı kapsamında temiz teknoloji alanında öne çıkan girişimcilere toplamda 2,4 milyon lirayı aşan ödülleri takdim edildi.

Söz konusu programa dair ödül töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımlarıyla, TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde hazırlanan özel kategorilerde, "Toplumsal Etkide Öncü", "Yenilikçi", "En İyi Gelişim Gösteren" ve "Genç Kadın Girişimci" destekleri sahiplerini buldu. Bu kapsamda kadın girişimcilere toplamda 1 milyon 100 bin lira tutarında teşvik sağlandı.

UNIDO ve Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle yürütülen program çerçevesinde bu yıl rekor düzeyde başvuru yapıldı. 2025 Hızlandırıcısı için Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Samsun, Konya ve Gaziantep'te düzenlenen ön hızlandırıcı eğitimlerinin ardından 96 başvuru alındı. Teknik değerlendirmeler sonucunda 39 takım, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık zenginleştirme, ileri malzemeler, yeşil binalar, ulaşım ve su verimliliği alanlarındaki iş planlarıyla finale yükseldi.

TÜBİTAK tarafından verilen genel GCIP ödülleri kapsamında birinciye 600 bin lira, ikinciye 450 bin lira ve üçüncüye 300 bin lira ödül takdim edildi. Böylece temiz teknoloji alanında öne çıkan girişimcilere toplamda 2,4 milyon lirayı aşan ödül verilmiş oldu. 2022-2027 dönemini kapsayan stratejik yol haritası kapsamında, dereceye giren takımlar, teknoloji doğrulama ve yatırıma hazırlık bileşenleriyle Viyana'da düzenlenecek küresel platformlarda Türkiye'yi temsil edebilecek.

"Girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, etkinlikteki konuşmasında, 2013 yılında başlatılan programın, Türkiye'nin temiz teknoloji girişimciliğinin gelişimine yön veren önemli bir yapı haline geldiğini belirtti. Aydın, TÜBİTAK ve UNIDO işbirliği ile yürütülen programın, ikinci fazıyla, yalnızca hızlandırma değil ticarileşme, yatırım ve pazara erişim boyutlarını da kapsayan bütüncül bir modele kavuştuğunu söyledi.

Programın başarısının arkasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda birçok bakanlığın, üniversitenin ve özel sektör paydaşlarının oluşturduğu güçlü işbirliğinin bulunduğuna işaret eden Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde bir araya gelmiş olmamız son derece anlamlıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte kadınların ve kız çocuklarının bilim, teknoloji ve girişimcilik ekosistemine daha güçlü katılımını desteklemeyi ortak bir öncelik olarak görüyoruz. TÜBİTAK olarak sanayimizin yeşil dönüşümünü desteklerken girişimcilerimizi, finansman, mentorluk ve pazar erişimiyle bütüncül bir biçimde desteklemeye devam ediyoruz."

GCIP kapsamında geliştirilen yatırım mekanizmalarının temiz teknoloji girişimlerinin erken aşamadan itibaren ölçeklenmelerini mümkün kıldığını anlatan Aydın, hızlandırıcı programlardan çıkan takımların TÜBİTAK'ın farklı desteklerinden somut avantajlar elde ettiklerini kaydetti.

Uluslararası işbirliklerinin bu ekosistemin en kritik bileşenlerinden olduğunu dile getiren Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"UNIDO ile 10 yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz bu stratejik işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesini ümit ediyoruz. Türkiye'de yeşil dönüşüm yolculuğunda Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi gibi büyük ölçekli programlarla AR-GE'den ticarileşmeye uzanan güçlü bir destek hattı oluşturmuş durumdayız. Bu çabaların girişimcilerimiz için yeni fırsatlar yarattığını görmekten mutluluk duyuyoruz."

"Türkiye, Avrupa'nın en dinamik startup ekosistemlerinden"

UNIDO Türkiye Temsilcisi ve UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezi Türkiye Direktörü Süleyman Yılmaz da Türkiye'nin son yıllarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının güçlü vizyonu sayesinde teknoloji ve inovasyon alanında önemli gelişmelere imza attığına dikkati çekti.

Yılmaz, AR-GE harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1,5'in üzerine çıktığına işaret ederek, teknopark sayısının 100'ü, AR-GE merkezi sayısının da 1500'ü aştığını ifade etti.

Yüksek teknoloji ihracatı istikrarlı biçimde artarken TÜBİTAK destekleriyle de her yıl binlerce yenilikçi projenin uygulamaya konulduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Girişimcilik ekosistemimizde son dönemde teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar milyar dolarlar seviyesine ulaşmıştır. Bunun yanında Türkiye, Avrupa'nın en dinamik startup ekosistemlerinden biri haline gelmiştir. Bu tablo, temiz teknoloji ve yeşil dönüşüm odaklı programlar için son derece önemli bir zemini oluşturmaktadır."

GCIP'nin en önemli özelliklerinden birinin Türkiye'de zaten güçlü olan yerel destek mekanizmalarına tamamlayıcı ve uluslararası düzeyde bir katma değer sağlaması olduğunu belirten Yılmaz, "Program, girişimcilik ekosistemindeki farklı aktörleri bir araya getirerek kayda değer bir sinerji yaratmakta, yenilikçi temiz teknoloji girişimlerinin finansmana, mentorluk ağlarına ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmaktadır. Türkiye'nin bölgesel liderlik rolü de programımıza yeni ufuklar açmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen törende Bakanlar Kacır ve Göktaş ödülleri takdim etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temiz Teknoloji Girişimcilerine 2.4 Milyon TL Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması

13:13
Bütün dünya En-Nesyri’yi konuşuyor
Bütün dünya En-Nesyri'yi konuşuyor
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
12:58
Mustafa Çiftçi, Erzurum’dan Ankara’ya tarifeli uçakla geldi
Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 13:35:10. #7.11#
SON DAKİKA: Temiz Teknoloji Girişimcilerine 2.4 Milyon TL Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.