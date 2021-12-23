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Son dakika haberleri! Temizlik malzemeleri üreten öğrenciler okullarına yıllık 4 milyon lira kazandırıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Temizlik malzemeleri üreten öğrenciler okullarına yıllık 4 milyon lira kazandırıyor

23.12.2021 11:10

Son dakika gelişmesine göre Kovid-19 salgınının başlangıcından itibaren el dezenfektanı başta olmak üzere sıvı sabun ve yüzey temizleyici üretimine başlayan Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kentteki okulların temizlik maddeleri ihtiyacını karşılayarak yıllık 4 milyon lira gelir elde ediyor.

Kovid-19 salgınının başlangıcından itibaren el dezenfektanı başta olmak üzere sıvı sabun ve yüzey temizleyici üretimine başlayan Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kentteki okulların temizlik maddeleri ihtiyacını karşılayarak yıllık 4 milyon lira gelir elde ediyor.

Kimya Teknolojileri Bölümünde eğitim alan 82 öğrenci, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri atölyede öğretmenlerinin de yardımıyla pratiğe dökerek yaptıkları temizlik malzemesi üretiminden kişi başı aylık ortalama 2 bin lira kazanç elde edebiliyor.

Meslek öğrenirken para da kazanan öğrenciler, mezun olduktan sonra da nitelikli ara eleman olarak iş bulmakta sıkıntı çekmiyor.

Okul Müdürü Deniz Kılınç, AA muhabirine 568 öğrencinin bulunduğu okullarının adeta fabrika gibi çalıştığını söyledi.

Matbaa, makine, metal, mobilya ve iç dekorasyon, kimya, bilişim ve elektrik elektronik teknoloji alanlarının bulunduğu okullarında öğrencileri tam donanımlı hale getirmek için çalıştıklarını aktaran Kılınç, bu kapsamda da teorik eğitimin yanı sıra öğrencilerin atölyelerde pratik yapma şansı yakaladığını belirtti.

Kılınç, Kimya Teknolojileri Bölümü atölyesinin de öğrencilerin deneyim kazandığı önemli alanlardan biri olduğunu, burada Kovid-19 ile mücadele için dezenfektan başta olmak üzere sıvı sabun, yüzey temizleyici üretimine başladıklarını anlattı.

Öğrenciler tarafından yapılan ürünleri kentteki diğer okullara gönderdiklerini ifade eden Kılınç, şöyle devam etti:

"Alanımızda döner sermaye kapsamında yer ve el dezenfektanı, sıvı sabun üretiyoruz. Üretimlere pandemi süreciyle başladık. Kısıtlı imkanlarla atölyemizi kurduk. Bu yıl yapmış olduğumuz toplam ciro 4 milyon lirayı aştı. Okulumuzda günlük 10 ton el dezenfektanı, 8 ton yüzey temizleyici, 4 ton da sıvı sabun üretim kapasitemiz var. Ürünlerimizi Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlara gönderiyoruz. Öğrencilerimiz burada hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyorlar. Öğrencilerimiz yaklaşık 1000 ile 2 bin lira arasında gelir elde ediyor."

"Mezunlar işe yerleştirmede avantajlı oluyor"

Kimya Teknolojisi Alan Şefi Murat Yılmaz da bölümlerinde fabrikaların kalite kontrol laboratuvarlarına öğrenci yetiştirdiklerini söyledi.

Kimyager ve kimya mühendisinin altı eleman ihtiyacının bu bölümle karşılandığını dile getiren Yılmaz, "Mezunlar işe yerleştirmede avantajlı oluyor. Buradan mezun olduklarında tekstil, çimento, boya fabrikalarının laboratuvarlarında rahatlıkla çalışabilecek kapasiteye geliyorlar." dedi.

Öğrencilerden Mehmet Emin Demir, mesleğin inceliklerini öğrendiği bölümde aylık ortalama 1500 lira kazandığını ifade etti.

Dezenfektan, yer temizleyici ve sıvı savun üretiminden elde ettiği gelirle hem kendi harçlığını çıkardığını hem de ailesine destek olduğunu aktaran Metin Eksen de üniversitede kimya mühendisliği okumak istediğini belirtti.

Mustafa Çokan, kazandığı para sayesinde lise yıllarından kendi ayakları üzerinde durduğunu ve ailesine bu sayede katkı sağlamının mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Zeliha Dalanmaz, mezun olduktan sonra kimya mühendisi olmak istediğini söyledi.

Son dakika haberleri! Temizlik malzemeleri üreten öğrenciler okullarına yıllık 4 milyon lira kazandırıyor
Son dakika haberleri! Temizlik malzemeleri üreten öğrenciler okullarına yıllık 4 milyon lira kazandırıyor
Son dakika haberleri! Temizlik malzemeleri üreten öğrenciler okullarına yıllık 4 milyon lira kazandırıyor
Son dakika haberleri! Temizlik malzemeleri üreten öğrenciler okullarına yıllık 4 milyon lira kazandırıyor
Son dakika haberleri! Temizlik malzemeleri üreten öğrenciler okullarına yıllık 4 milyon lira kazandırıyor

Anadolu Lisesi, okul müdürü, Karşıyaka, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Temizlik malzemeleri üreten öğrenciler okullarına yıllık 4 milyon lira kazandırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Temizlik malzemeleri üreten öğrenciler okullarına yıllık 4 milyon lira kazandırıyor - Son Dakika
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