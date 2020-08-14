Temmuz ayının magazinde öne çıkan başlıkları belli oldu

Temmuz ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi.

MTM'nin Temmuz ayını kapsayan araştırmasında öne çıkan magazin olayları ve ayın popüler ünlüleri belirlendi. Magazine dair gündem yaratan ünlülerin ve olayların derlendiği raporda en çok konuşulan isim, kız arkadaşına uyguladığı darp iddiaları ile gündeme gelen oyuncu Ozan Güven oldu. Her ay listenin zirvesinde yer alan medya patronu Acun Ilıcalı, Temmuz ayında ikinci sıraya yerleşti. Canlandırdığı Huysuz Virjin karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Seyfi Dursunoğlu'nun vefat haberi, geçtiğimiz ayın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

MTM'nin raporuna göre ay boyunca medyada 7 bin 95 haberde yer alan Ozan Güven, gündemin en çok konuşulan ünlü ismi oldu. Rubato solisti Özer Arkun'un da evlilik hazırlığı yaptığı Burcu Yılmaz'ı darp ettiği iddiaları Temmuz ayında bin 195 haberde yer aldı. Özer Arkun, en çok konuşulanlar listesinde 18. sırada yer aldı.

Sunduğu "Huysuz Show" programında canlandırdığı Huysuz Virjin karakteriyle akıllara kazınan sanatçısı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Seyfi Dursunoğlu, ay boyunca medyada 3 bin 398 haberde yer aldı. Hande Erçel, medyada 2 bin 163 haberde konuşuldu. Merve Boluğur, medyada bin 956 haberde yer aldı. Uzun zamandır aşk iddiaları ile gündeme gelen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti de sonunda sessizliklerini bozarak birlikteliklerini paylaştıkları fotoğraf ile ilan etti. Medya Takip Merkezi'nin aynı raporuna göre ay boyunca bin 128 haberde yer alan Hadise, en çok konuşulanlar listesinde yerini aldı.

- İstanbul