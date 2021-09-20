"Temsili Nasreddin Hoca" olarak bilinen Mustafa Karatepe hayatını kaybetti - Son Dakika

"Temsili Nasreddin Hoca" olarak bilinen Mustafa Karatepe hayatını kaybetti

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan ve 29 yıldır çeşitli etkinliklerde Nasreddin Hoca'yı canlandıran 58 yaşındaki emekli memur Mustafa Karatepe, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan ve 29 yıldır çeşitli etkinliklerde Nasreddin Hoca'yı canlandıran 58 yaşındaki emekli memur Mustafa Karatepe, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Karatepe, bir süredir tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kalp krizi geçirdi. Vefat eden Karatepe'nin cenazesi, Sivrihisar ilçesindeki Ulu Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenice Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Mustafa Karatepe, 1992 yılında dönemin kaymakamı tarafından kendisine verilen temsili Nasreddin Hoca görevini Türkiye'nin dört bir yanındaki festivallerde, şenliklerde, tanıtım günlerinde sürdürerek, fıkra anlatma geleneğini gelecek nesillere aktarıyordu.

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