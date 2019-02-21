Tendürek Dağı'nda Tır İkiye Bölündü: 1 Ölü
24 dakika önce
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı'nda sürücüsünün kontolünü kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak ikiye bölündü.
AĞRI'nın Doğubayazıt
ilçesinde Tendürek Dağı
'nda sürücüsünün kontolünü kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak ikiye bölündü. Kazada TIR sürücüsü feci şekilde can verdi.
Kaza, bugün saat 20.35 sıralarında Tendürek Dağı'nda meydana geldi. Adana
'dan Iğdır
'a gübre taşıyan Hasan Yılmaz
(38) yönetimindeki 80 HB 281 plakalı TIR, Gökçebulak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kantroldan çıktı. Bariyerlere çarpan TIR dorse kısmından ikiye ayrıldı. Ters dönen TIR içerisindeki sürücü Hasan Yılmaz yaşamını yitirdi. Sürücü Hasan Yılmaz'ın cesedi, ihbar üzerine olay yarene gelen DAK ekipleri tarafından çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra cenaze Doğubayazıt Devlet Hastanesi
morguna götürüldü. Kaza ile ilgili ilgili soruşturma başlatılırken, karayolunda yolun virajlı olduğuna dair hiçbir uyarıcı tabelanın olmadığı öne sürüldü.
- Doğubayazıt
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:44 Kaynak: DHA
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