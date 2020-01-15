Tenis dünyasının yıldızları, yangının etkilediği Avustralya için korta çıktı - Son Dakika

Dünyanın önde gelen tenisçileri, Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların yol açtığı kayıpların telafisi için düzenlenen bağış kampanyası kapsamında gösteri maçı yaptı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala düzenlenen etkinlikte ilk olarak kadın tenisçiler Serena Williams ve Caroline Wozniacki'nin kaptanlığını yaptığı takımlar karşılaştı. Melbourne kentindeki Rod Laver Arena'da çiftler halinde oynayan karşılaşma, renkli görüntülere sahne oldu.

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Petra Kvitova'dan oluşan Williams'ın takımı, Coco Gauff, Naomi Osaka, Alexander Zverev ve Stefanos Tsitsipas'ın bulunduğu Wozniacki'nin takımını tie-break sonunda 4-3 yendi.

Organizasyon kapsamında ayrıca Roger Federer ile ev sahibi ülkeden Nick Kyrgios da tek setlik bir maç oynadı. İsviçreli efsane tenisçi Federer, mücadeleyi 7-6 kazandı.

Etkinlik sonunda, Nadal ile Federer'in de 250 bin dolar katkıda bulunduğu kampanya için 4 milyon 826 bin 14 dolar bağış toplandığı bilgisi verildi.