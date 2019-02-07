Son Dakika Haberleri: Tenis: Fed Kupası

Tenis: Fed Kupası

1 saat önce

Teniste FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Sırbistan'a 3-0 yenildi.

Tenis: Fed Kupası, System.String[]
Teniste FED Kupası Avrupa- Afrika Bölgesi 1. Küme'de mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Sırbistan'a 3-0 yenildi.

Gruptaki ilk maçında Hırvatistan'a 2-1 yenilen Türkiye, İngiltere'nin Bath kentinde düzenlenen organizasyondaki 2. mücadelesini Sırbistan'a karşı verdi.

Serinin ilk karşılaşmasında Çağla Büyükakçay'ı 2-0 (6-2, 6-3) yenen dünya sıralamasının 117. basamağındaki Ivana Jorovic, Sırbistan'ı 1-0 öne geçirdi.

Dünya 57 numarası Aleksandra Krunic'in, Pemra Özgen'i 3-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenmesiyle Sırbistan, skoru 2-0'a getirerek seriyi kazanmayı garantiledi.

Olga Danilovic-Aleksandra Krunic çiftinin, Berfu Cengiz ile İpek Soylu'yu 2-0 (6-2, 6-3) ile geçtiği 3. maç ise serinin skorunu belirledi. Sırbistan, eşleşmeyi 3-0 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:26 Kaynak: AA

Avrupa, Afrika, Türkiye, Sırbistan Karadağ, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti Almanya, Türkiye'den 6 Bin Suriyeli Sığınmacı Alacak

BM, Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Yayınladı: Suudiler Soruşturmayı Ciddi Şekilde Engelledi İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 21:48:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tenis: Fed Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]