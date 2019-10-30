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Tenis: WTA Finalleri

30 dakika önce

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin 4. gününde Elina Svitolina, Simona Halep'i 2-0 yenerken, Bianca Andreescu, Karolina Pliskova ile karşılaştığı mücadelede sol dizinden sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı.

Tenis: WTA Finalleri, System.String[]

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin 4. gününde Elina Svitolina, Simona Halep'i 2-0 yenerken, Bianca Andreescu, Karolina Pliskova ile karşılaştığı mücadelede sol dizinden sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı.

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 4. gününde, Mor Grup karşılaşmaları oynandı.

Turnuvaya 8 numaralı seribaşı olarak gelen son şampiyon Elina Svitolina ile Wimbledon şampiyonu 5 numaralı seribaşı Simona Halep karşılaştı.

Svitolina, 1 saat 39 dakika süren maçta 7-5 ve 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Andreescu yarıda bıraktı

Gruptaki diğer maç ise bu yılın ABD Açık şampiyonu Bianca Andreescu ile 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova'yı karşı karşıya getirdi.

Pliskova'nın 6-3 önde bitirdiği ilk sette sol dizinden sakatlanan Andreescu, ilk seti bitirse de ikinci sete çıkmadı.

Gruplarda ilk iki sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.

Karolína Plíšková, Simona, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:56 Kaynak: AA
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