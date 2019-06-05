Son Dakika Haberleri: Tenisin efsaneleri tekrar karşı karşıya: Fransa Açık'ta Federer Nadal eşleşmesi
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Tenisin efsaneleri tekrar karşı karşıya: Fransa Açık'ta Federer Nadal eşleşmesi

49 dakika önce

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 10. gününde tek erkeklerde Rafael Nadal ve Roger Federer ile tek kadınlarda Johanna Konta ve Marketa Vondrousova yarı finale kaldı.

Tenisin efsaneleri tekrar karşı karşıya: Fransa Açık'ta Federer Nadal eşleşmesi, System.String[]
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 10. gününde tek erkeklerde Rafael Nadal ve Roger Federer ile tek kadınlarda Johanna Konta ve Marketa Vondrousova yarı finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gün maçları tamamlandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:08 
Tenis, Roland Garros, Fransa, Spor
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