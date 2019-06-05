Tenisin efsaneleri tekrar karşı karşıya: Fransa Açık'ta Federer Nadal eşleşmesi
49 dakika önce
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 10. gününde tek erkeklerde Rafael Nadal ve Roger Federer ile tek kadınlarda Johanna Konta ve Marketa Vondrousova yarı finale kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:08
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa
Açık'ın (Roland Garros
) 10. gününde tek erkeklerde Rafael Nadal
ve Roger Federer
ile tek kadınlarda Johanna Konta ve Marketa Vondrousova yarı finale kaldı.
Fransa'nın başkenti Paris
'te düzenlenen turnuvanın 10. gün maçları tamamlandı.
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