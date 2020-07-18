Tennessee Valisi, idam mahkumunun infazını Kovid-19 salgını nedeniyle "geçici" olarak erteledi - Son Dakika

ABD'de Tennessee Valisi Bill Lee, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe göstererek bir idam mahkumunun infazını erteledi.

Lee, yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınının neden olduğu zorluklar ve aksaklıklar nedeniyle Harold Wayne Nichols'ın infazını geçici olarak 31 Aralık'a kadar erteliyorum." ifadesini kullandı.

Görev süresi sırasında daha önce Tennessee'de 4 infaza müdahale etmeyen Lee, neden böyle bir karar aldığına ilişkin daha fazla açıklama yapmadı.

4 Ağustos'ta elektrikli sandalye ile infaz edilmesi bekleniyordu

Birinci derecede cinayet ve tecavüzden 1990'da idama mahkum olan 59 yaşındaki Nichols'ın cezasının 4 Ağustos'ta mahkumun isteği üzerine elektrikli sandalye ile infaz edilmesi planlanıyordu.

Yüksek Mahkeme, daha önce iki kez Nichols'ın infazını Kovid-19 salgını nedeniyle ertelemeyi reddetmişti.

Nichols'ın avukatları, Kovid-19 salgınının ekibin Vali'nin özel affı için başvuru hazırlığını olanaksız hale getirdiğini savunuyordu.

Avukatlardan Susanne Bales, Vali Lee'nin infazı erteleme kararına minnettar olduklarını söyledi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde idamlara yeniden başlanılan Ağustos 2018'den bu yana 7 mahkumun cezası infaz edildi.

Eyalette son olarak şubatta Nicholas Sutton elektrikli sandalye ile idam edilmişti.