TENNIS 4 ALL Projesi Başladı

TÜRKİYE Tenis Federasyonu'nun koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus+ Spor Fonu tarafından desteklenen TENNIS 4 ALL- Developing Inclusive and Sustainable Tennis in Europe projesinin başlangıç toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus+ Spor Fonu tarafından desteklenen TENNIS 4 ALL- Developing Inclusive and Sustainable Tennis in Europe projesi toplantısı; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Projeler Daire Başkanı Ümran Başar ve proje ortakları olan ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa genelinde uygulanacak kapsayıcı ve sürdürülebilir tenis modeli, engelliler, gençler ve dezavantajlı gruplar için teniste erişilebilirlik, dijitalleşme ve çevre dostu kulüp yapılarının geliştirilmesi ve Türkiye'den çıkacak iyi uygulama örneklerinin Avrupa'ya yayılması başlıkları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, TENNIS 4 ALL projesine, Türkiye Tenis Federasyonu olarak koordinatörlük yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, "2 yıl sürecek olan bir yolculuğa hazırlanıyor olacağız. Prensip olarak zaten proje bazlı çalışan bir federasyonuz ve projeleri çok seviyoruz. Bu bizim ilk Avrupa Birliği Erasmus projemiz. Bunun dışında 2 projemiz daha var. TENNIS 4 ALL projesi 3 sac ayağına dayanıyor. Kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. Kapsayıcılık noktasında özellikle dezavantajlı kesimlerden gelen gençler, engelliler, mültecilerin tenise erişimini sağlamak bizim öncelikle hedefimiz bu proje çerçevesinde. Bir diğer konu başlığına sürdürülebilirlik ki ekolojik dengenin sağlanması, karbon ayak izinin azaltılması, gerek tesislerde gerek gerek güdülen diğer politikalar vesilesiyle bir diğer önemli başlık olarak karşımıza çıkıyor. Dijitalleşme de artık günümüzün olmazsa olmazı. Özellikle dijital enstrümanların kullanılması, çevrim içi eğitimler ya da yapay zeka destekli mobil uygulamaların kullanılması önem kazanıyor bu proje çerçevesinde. Aslında her şeyimiz var. Güçlü bir konsorsiyum, güçlü bir iş birliği, fonumuz ve iş birliği niyetimiz. Yolumuz açık olsun diyorum" ifadelerinde bulundu.

BAŞAR: TÜRKİYE'NİN PROJEDE YER ALMASI GURUR VERİCİ

Projenin geliştirilmesinde emeği geçen paydaşlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Projeler Daire Başkanı Ümran Başar ise, "TENNIS 4 ALL projesi de tenis gibi belirli çevrelerle sınırlı algılanabilen bir branşı herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Bu vizyon bir bakış açısıyla birlikte yeni başlayan bu projenin bütün paydaşlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin bu projede aktif ortak olarak yer alması da bizler için gurur verici. Yeni fikirlerin doğduğu, güçlü iş birliklerinin temellerinin atıldığı ve verimli bir toplantı olmasını da temenni ediyorum. Hep birlikte 'spor herkes içindir' ilkesini daha geniş kitlelere ulaştıracağınıza inanıyorum" diye konuştu.