Tente hayatını kurtardı! İntihar için çıktığı 3. kattan atlayan kadın şans eseri ölmedi - Son Dakika

Tente hayatını kurtardı! İntihar için çıktığı 3. kattan atlayan kadın şans eseri ölmedi

Antalya'da yaşanan olayda 28 yaşındaki kadın, üçüncü kattaki evinin balkonundan atladı. Aşağıda bulunan tenteye takılan kadın ölümden kurtularak, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Saat 02.00 sıralarında, Finike ilçesi İskele Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olayda, alkollü olduğu belirtilen L.Ö. (28), 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıkıp, atladı. Zemin kattaki iş yerinin tentesine düşen L.Ö., yaralandı. Sesleri duyup, pencereye çıkan komşular, L.Ö.'yü tentenin üzerinde yatarken görünce polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Tente üzerinden alınan L.Ö., sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan L.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu, polise verdiği ifadede ise intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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