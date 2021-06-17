Tente hayatını kurtardı! İntihar için çıktığı 3. kattan atlayan kadın şans eseri ölmedi - Son Dakika

Saat 02.00 sıralarında, Finike ilçesi İskele Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olayda, alkollü olduğu belirtilen L.Ö. (28), 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıkıp, atladı. Zemin kattaki iş yerinin tentesine düşen L.Ö., yaralandı. Sesleri duyup, pencereye çıkan komşular, L.Ö.'yü tentenin üzerinde yatarken görünce polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.
Tente üzerinden alınan L.Ö., sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan L.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu, polise verdiği ifadede ise intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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