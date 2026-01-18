Teoman Bebek İçin Sevinç Balonları - Son Dakika
18.01.2026 17:39
SMA Tip 1 hastası Teoman için yardım kampanyası tamamlandı, mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde valilik onaylı yardım kampanyası tamamlanan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 6 aylık Teoman Çiftçi için sevinç balonları gökyüzüne bırakıldı. Teoman bebeğin annesi Yağmur Çiftçi, "Oğlum sağlığına kavuşacağı için çok mutluyuz. Bize destek olan tüm bağışçılara teşekkür ederim" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Yağmur-Enis Talha Çiftçi çiftinin bebekleri Teoman'a, doğumundan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinin ardından SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, SMA Tip 1 hastaları için Dubai ve Almanya'da uygulanan gen tedavisine ulaşmak amacıyla, 12 Eylül'de Aydın Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattı. Toplam maliyeti 1 milyon 682 bin 276 Euro olan tedavi için başlatılan kampanya, 13 Ocak'ta tamamlandı. Teoman bebek ilerleyen haftalarda 'zolgensma' tedavisi olmak için ailesiyle birlikte Almanya'ya gidecek.

Kampanyasının tamamlanmasının ardından Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda Teoman için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Teoman'ın annesi Yağmur Çiftçi, babası Enis Talha Çiftçi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, kampanyaya destek veren bağışçılar ve ilçe sakinleri katıldı. Etkinlikte, SMA hastası olan diğer çocukların da en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğinde bulunulduktan sonra, gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.

'TEOMAN İÇİN GEÇ KALMADIK'

Oğlunun sağlığına kavuşacağı için çok mutlu olduğunu belirten anne Yağmur Çiftçi, "Kampanya süreci boyunca zor günler geçirdik. 4 ay gibi kısa bir sürede ihtiyacımız olan para toplandı. Tüm Türkiye ve Kuşadası halkı Teoman etrafında kenetlendi. Teoman için geç kalmadık. Şimdi ailece çok mutluyuz. Bize destek olan tüm bağışçılara teşekkür ederim" dedi.

'KAZANAN TEOMAN BEBEK VE KUŞADASI OLDU'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de "Kuşadası olarak çok önemli bir işi başardık. Yaklaşık 2 milyon doları kısa bir sürede topladık. Daha önce de yine SMA hastası olan Çağla Deniz Tunç'un kampanyasını da başarıyla tamamlamıştık. Teoman'ı yakın zamanda tedavi olması için Almanya'ya yolcu edeceğiz. Kazanan Teoman bebek ve Kuşadası oldu. Teoman'a uzun bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

