Teoman Yıldırım'dan Yeni Parti Açıklaması

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(ANKARA) - "Güçlü Türkiye" sloganıyla yeni bir siyasi parti kurmaya hazırlanan Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı Teoman Yıldırım, partisinin ideolojisine ilişkin, "Ne sağcıyız ne solcu, biz, bayrak sevdalı olarak bu yola çıkıyoruz" dedi.

TEPSAM ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı iş insanı Teoman Yıldırım, "Güçlü Türkiye" sloganıyla yeni bir parti kuracaklarını açıklamasının ardından partisi ile ilgili merak edilen konuların başında yer alan "ideolojileri"ne de açıklık getirdi. Birleştirici olacaklarını ve siyasal görüş ayırmaksızın herkesi kucaklayacaklarını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Büyüklerimizden yahut kitaplardan hep 'sağ-sol kavgası' ifadesini duymuşuzdur. Genelde bu ifadelere biçilen değerde sağ kanadı milliyetçiler, muhafazakarlar, İslamcılar; sol kanadı Marksistler, işçi haklarını, eşitliği, emekçileri savunanlar oluşturmakta olduğu söylemleri söz konusudur.

Türk milliyetçiliği fikrini savunup milletinin varlığının mücadelesini veren herkese kapımız açıktır. Türk milliyetçiliği fikri, medeniyetler inşa etmiş, medeniyetler çökertmişti. Türk milliyetçisi kağanlar, milleti için gündüz oturmayıp gece uyumuyordu.

Türk milletinin binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen Türk milliyetçiliği fikrini savunup milletinin varlığının mücadelesini veren gençler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giden gençlerin birleştirme noktasıyız. Ülkemizin yakın siyasi tarihine baktığımızda gerginlik, kavga, çatışma ve kutuplaşmadan başka bir şey görmüyoruz. Neredeyse ülkedeki sorunların temeli siyasi hayatımız diyebiliriz. Oysa siyaset var olan karmaşıklıkları önleme, taraflar arasında sükuneti sağlama görevini taşır. Siyasi erk/güç sorun üretme değil, meselelere çözüm üretme mekanizmasıdır. Nice gelenler olacak bu yola hoşgeldiniz diyeceğiz…Gidenler olacak bu yolda eyvallah demeyi bileceğiz... Biz bayrak sevdalısı Türk milliyetçileriyiz."