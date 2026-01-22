Teomanpaşa'ya Yeni Semt Evi - Son Dakika
Teomanpaşa'ya Yeni Semt Evi

Teomanpaşa\'ya Yeni Semt Evi
22.01.2026 16:19
Kepez Belediyesi, Teomanpaşa Mahallesi'nde yeni bir semt evi açarak dayanışma kültürünü güçlendirdi.

Kepez Belediyesi, mahallelerde dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği semt evlerinin ikincisini hayırsever desteğiyle Teomanpaşa Mahallesi'ne kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'ndeki park alanına inşa edilen Teomanpaşa Semt Evi törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, semt evinin, mahalle sakinlerinin bir araya gelerek dayanışmayı büyüteceği çok kıymetli bir buluşma noktası olacağını belirtti.

Kadınların, gençlerin, çocukların güvenle ve huzurla vakit geçirebileceği, sohbetin, üretimin, paylaşmanın ve komşuluğun güçleneceği bir sosyal yaşam alanı oluşturduklarını ifade eden Kocagöz, şunları kaydetti:

"Burada atılacak her adımın, kurulacak her dostluğun, paylaşılacak her güzel anın Teomanpaşa'ya bereket getirmesini diliyorum. Bu eserin Kepezimize kazandırılmasında büyük gönüllülük ve hayırseverlik gösteren kıymetli bağışçımız Cemil Zamur'a yürekten teşekkür ediyorum."

Hayırsever Cemil Zamur da mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni etti.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir ise mahalleliler adına Kocagöz'e ve Zamur'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kepez Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel

Son Dakika Güncel Teomanpaşa'ya Yeni Semt Evi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Teomanpaşa'ya Yeni Semt Evi - Son Dakika
