Tepebaşı Belediye Başkanına Görevi Kötüye Kullanma Suçlaması - Son Dakika
Tepebaşı Belediye Başkanına Görevi Kötüye Kullanma Suçlaması

11.02.2026 13:44
Tepebaşı Belediye Başkanı ve yardımcıları hakkında yıkım kararı nedeniyle suçlama yapıldı.

Eskişehir'in merkez Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı N.Ç. ve eski Yapı Kontrol Müdür Vekili H.K. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçunu işledikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Tepebaşı Belediyesi sorumlu ve yetkilileri hakkında, 2022-2023 yıllarında ilçede gıda ve turizm alanında faaliyet gösteren bir işletmenin inşa ettiği çardak türü yapının ruhsatsız olması nedeniyle alınan yıkım kararının, kişisel husumetten kaynaklandığı ve bölgede bulunan benzer işletmelere uygulanmadığı iddiasıyla Eskişehir 2. İdare Mahkemesinde dava açıldı.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen karara aykırı hareket edilerek yıkımın gerçekleştiği yönündeki şikayet üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Tepebaşı Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve 19. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Tepebaşı Belediyesi sınırları içinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alınan, sonrasında ruhsatsız yapılaşma ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılaşma sonucu yapı tatil zaptı tutulan ve encümence yıkım kararı alınan benzer mahiyetteki dosyalarla ilgili imara aykırılıkları tespit edilip yıkım kararı verilen yerlerin yıkılmadığı bilgisi yer aldı.

İddianamede, Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin kararıyla kesinleşen dosyalarda yıkım süreci yürütülmemesine rağmen davacı firmaya ait anılan parselde yürütmenin durdurulması isteminin ikinci kez reddi kararından hemen sonra yıkımın belediye tarafından başlatıldığı kaydedildi.

Tepebaşı Belediye Encümenince verilen yıkım kararının, hukuka uygun bulunmadığından iptaline karar verilmesi sebebiyle belediyenin mahkeme süreci sonuçlanmadan yıkım işlemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Yasal mevzuatın söz konusu işletmeye uygulandığı halde benzer işletmelere uygulanmadığı gerekçe gösterilen iddianamede, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı N.Ç. ve eski Yapı Kontrol Müdür Vekili H.K. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: AA

