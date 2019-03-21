"Terim'in Bağış İradesi Dosyada Vardı!"
50 dakika önce
Milli Takımlar Direktörlüğü görevine son verilen Fatih Terim'in, "alacağı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağış yapma kararını" dava açılmasıyla birlikte verdiği ortaya çıktı.
Lig Radyo'da yayınlanan Ayan-Beyan programında Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtlayan Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, hocanın bağış konusundaki irade beyanının dava dosyasında bulunduğunu açıkladı.
Fatih Terim'in 13 milyon lirayı bulan tazminatını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını bildiren Avukat Doktor Rezan Epözdemir, konuya ilişkin resmi yazıların gerek ilgili kuruma, gerekse TFF'ye gönderildiğini söyledi…
Terim'in federasyondan aldığı bedelin 'haksız fesih tazminatı olduğunun' altını çizen Avukat Epözdemir, kalan maaş hakkedişi ve yasal faizleri dışında bir paranın sözkonusu olmadığının altını çizdi.
Rezan Epözdemir: "Fatih Terim'in TFF ile sözleşmesinde erken fesih tazminatının ödeneceği hüküm altına alınmıştı. Dolayısıyla bu yargılama sürecinde hocanın başka bir takımda çalışıp çalışmadığının önemi yoktu. Rakam, Terim'in TFF tarafından sözleşmesinin erken fesih edilmesi sonucu hak ettiği tazminat tutarıdır. Mahkemeden çıkan rakam yaklaşık 6 milyon lira. Talebimiz 13 milyon liraydı. Yargıtay'a bu konuda başvurduk, 13 milyon liranın tahsil edilmesini bekliyoruz." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:16 Kaynak: Bültenler
Fatih Terim, TFF'den Alacağı Tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağışlayacak!
Türkücü Bülent Serttaş'a Eski Çalışanından Ölüm Tehdidi: Kapıdan İlk Çıkanı Vuracağım
Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak
Emlak Katılım Bankası 18 Yıl Aradan Sonra Faaliyete Başladı