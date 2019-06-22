Son Dakika Haberleri: Terme'de sağanak etkili oldu (2)
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Terme'de sağanak etkili oldu (2)

1 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Terme ilçesinde gece etkili olan sağanak nedeniyle Sakarlı ve Miliç mahalleleri arasından geçen Miliç Deresi taştı.
Ağaçların devrildiği, yolların çöktüğü taşkın nedeniyle enerji nakil hatlarının da zarar görmesi sonucu bölgeye elektrik verilemiyor.
Taşkın nedeniyle ev ve iş yerleri ile araçları sular altında kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla temizlik çalışmalarına başladı.
Tarım arazilerinin de sular altında kaldığı taşkında ahırlarda mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Terme'de sağanak etkili oldu (2)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:13 Kaynak: AA
Samsun, Terme, Güncel
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