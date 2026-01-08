Terme'de Sahil Güvenlik Binası İnşaatı Devam Ediyor

Samsun'un Terme ilçesinde yapımı devam eden Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı binası projesiyle sahil güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Kaymakam Metin Maytalman ve Orta Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Barış Kaya, ilçede inşaatı süren Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı (TİM) binasında incelemede bulundu.

Heyet, incelemelerin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle denize açılarak Terme kıyı şeridinde denetim gerçekleştirdi.

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Maytalman, yapının ilk etapta Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı olarak hizmet vereceğini belirterek, "Burada inşa edilen yapı, ilk etapta TİM destek birimi olarak başlayacak olsa da kısa sürede tam teşekküllü bir karakol olarak hizmet verecektir. Böylelikle balıkçılarımız ve sahilde işi olan tüm vatandaşlarımız emniyet ve asayiş içinde olacaklar." dedi.

Kul ise ilçede hem karadan hem denizden güvenliği sağlayacak önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Terme'mizde sahil güvenliğini sağlayacak karakol binamızın yanı sıra denizde emniyeti pekiştirecek yüzen karakolumuz bulunmaktadır. Yüzen karakolun Türk mühendisleri tarafından üretilmiş, tamamen yerli ve milli bir eser olması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Sahillerimiz, sahil güvenlik sayesinde çok daha güvenli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaya da Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı binası inşaatının Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmasının öngörüldüğünü, inşaatın teslim alınmasının ardından sahil güvenlik yüzer unsurunun Terme'de faal olarak göreve başlayacağını kaydetti.

İncelemenin ardından heyet, inşaat sahasında çalışan personelle sohbet ederek çalışmalarında kolaylık diledi.