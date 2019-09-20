Son Dakika Haberleri: Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Haber

Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu dün Buca ilçesindeki lüks bir rezidansta yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu olduğu kaydedilen Muhammed Ramadan'ın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ramadan'ın ilk sorgusunda suçlamaları kabul etmediği, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan, şüpheliyi adliyeye getiren polis memurlarının, kar maskesi taktıkları görüldü.

Olay

Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen Muhammed Ramadan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Buca ilçesinde lüks bir rezidansta yakalanmıştı.

Zanlının, düzensiz göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalıştığı belirlenmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu adliyeye sevk edildi

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi
Ünlü anket şirketi vatandaşlara sordu: Babacan'a mı yoksa Davutoğlu'na mı oy verirsiniz? UEFA ülke sıralamasında geriledik! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike Son Dakika: İstanbul Valiliği'nden açıklama: Pendik'teki yangında terör şüphesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 18:24:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]