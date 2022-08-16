Terör örgütünden Karkamış'a roketli saldırı - Son Dakika
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Terör örgütünden Karkamış'a roketli saldırı

16.08.2022 11:26

Terör örgütünden Karkamış'a roketli saldırı Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Terör örgütünden Karkamış'a roketli saldırı

Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/ YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin Mümbüç bölgesinden roketler atıldı. 6 roketin boş araziye düştüğü ilçede, belediye hoparlörlerinden sokağa çıkmama uyarıları yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından anında karşılık verildi. Roketlerin atıldığı bölge yoğun bombardıman altına tutulurken, bölgede hareketlilik sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziantep, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütünden Karkamış'a roketli saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütünden Karkamış'a roketli saldırı - Son Dakika
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