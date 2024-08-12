Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı - Son Dakika
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Güvenlik

Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı

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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken temizlenen bölgeden görüntüler hayrete düşürdü. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün girdiği bir mağarada kaydedilen görüntüler ekran başındakilere ''Bir insan burada nasıl yaşar?'' dedirtti.

12.08.2024 11:26  Güncelleme: 11:40
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Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor. Özellikle Metina ve Zap bölgesinde örgüte ait çok sayıda tüne ele geçirildi. Ele geçirilen bu tünellerden birine giren CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, gördükleri karşısında hayrete düşürdü. Küçük bir girişi olan tünelin içinde banyo, tuvalet ve revirlerin olması dikkat çekti. Pislik içerisindeki tüneldeki görüntüleri izleyenler "Bir insan burada nasıl yaşar?" sorusunu sormadan edemedi.

Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı

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Son Dakika Güvenlik Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: umreye gitti hacı oldu saç hala açık 23 127 Yanıtla
  • Kemal Demir: Umreye gidip de yayınlamış ki sen de biliyorsun bunu ferhatçım. Böyle umre olmaz . İbadet gizli yapılır . Saçının açık olmasını sorgulamana gerek yok. Çünkü ibadet gizli yapılmamış zaten 21 24 Yanıtla
  • ferhat eser: bize böyle öğrettiler umreye yada haca gidenler hacı olur kapanır bir dahada açılmaz diye acaba bize anlatanlar yanlışmı anlattılar çelişki var bu işte 8 23 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı: umreye giden den hacı olmaz.Dini bu kadar biliyorsunuz işte. 18 2 Yanıtla
  • mert çelik: mıkrop bulasır gırmeseydı 4 1 Yanıtla
  • Eser Vatansever: Kardeş örtünmek için yada günah islememek için hac veya umre gitmek diye bir şart yok 0 0 Yanıtla
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