Terörsüz Türkiye Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Terörsüz Türkiye Çağrısı

06.01.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÜNSİAD Başkanı Bedirhanoğlu, terörsüz Türkiye için yapıcı bir dil kullanılması gerektiğini vurguladı.

Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bedirhanoğlu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, atılan adımların tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin herkesi çok daha sorumlu ve yapıcı davranmasını zorunlu kıldığını anlatan Bedirhanoğlu, silahın ve şiddetin gündemden tamamen çıkması için yoğun bir gayret sarf etmeleri gerektiğini belirtti.

Ülkede huzur ve istikrarın hakim olmasını arzulayan herkesi Terörsüz Türkiye sürecine olumlu katkıda bulunmaya davet ettiklerini ifade eden Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçleri başarıya götürecek adımlardan biri de dönemin ruhuna uygun bir dil ve üslup kullanılmalıdır. Bu dil barış ve uzlaşmaya hizmet edecek bir dil olmalıdır. Derdi çözüm olanlar, dillerine çok dikkat etmek zorundadırlar. Her sözü tartarak, ölçerek biçerek kullanmalıdırlar. Ülkemizin önünde tarihi bir fırsat var. Bu fırsatın doğru kullanılması ve kalıcı bir istikrarın sağlanması için GÜNSİAD olarak ilk günden itibaren sürece olan desteğimizi güçlü bir şekilde verdik, vermeye de devam edeceğimizi söylemek isteriz, bundan sonra da her türlü desteği vermeye ve her türlü sorumluluğu almaya hazırız."

İş camiası olarak talep ve önerileri olduğunu belirten Bedirhanoğlu, "Bölge yatırımcıları için finansal erişimin kolaylaştırılması ve maliyetin düşük tutulması, bölgenin kalkınması için oldukça önemli bir proje olarak gördüğümüz GAP'ın hızlandırılarak tamamlanması, bölgenin ticaretine ve turizmine büyük katkı sağlayacak olan hava ulaşımının kolaylaştırılması için uçak sefer sayılarının arttırılması, kara yolu ve tren yolu altyapısının hızlandırılarak tamamlanması, bölgenin istihdamına önemli katkıda bulunan tekstile gerekli muafiyetlerin ve desteklerin sağlanması gerektiğini ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:57:20. #7.11#
SON DAKİKA: Terörsüz Türkiye Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.