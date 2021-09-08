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Terörü finanse ettiği suçlaması teyit edilen Lafarge, İsviçre'deki rakibiyle birleşti ve isim değişikliğine gitti - Son Dakika

Terörü finanse ettiği suçlaması teyit edilen Lafarge, İsviçre'deki rakibiyle birleşti ve isim değişikliğine gitti

08.09.2021 15:27
Terörü finanse ettiği suçlaması teyit edilen Lafarge, İsviçre'deki rakibiyle birleşti ve isim değişikliğine gitti, System.String[]

Dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge, DEAŞ'i finanse ettiği suçlamalarının ardından İsviçre'deki rakibi ile birleşerek 2015'te önce "LafargeHolcim" ismini aldı, 2021'de şirketin isminden "Lafarge" atılarak ismi "Holcim Ltd" olarak tescil edildi.

Dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge, DEAŞ'i finanse ettiği suçlamalarının ardından İsviçre'deki rakibi ile birleşerek 2015'te önce "LafargeHolcim" ismini aldı, 2021'de şirketin isminden "Lafarge" atılarak ismi "Holcim Ltd" olarak tescil edildi.

Fransız Yargıtayı'nın, dün, Lafarge'a DEAŞ'lı teröristleri finanse etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan karara varması gözleri şirketin İsviçre'deki ortağına çevirdi.

Yargıtay ayrıca Lafarge'a yöneltilen "terörü finanse ettiği suçlamasını" da teyit etti.

Lafarge'ın, DEAŞ'ı finanse ettiği suçlamaları ve 2014'te Suriye'deki fabrikasını kapattıktan aylar sonra Temmuz 2015'te İsviçre'deki rakibi Holcim ile birleşme kararı alması dikkati çekti.

Resmi birleşmenin ardından İsviçre'deki şirketin ismi LafargeHolcim LTD olmuştu. Ancak Fransız Yargıtayı'nın karar açıklamasına kısa süre kala şirket isim değişikliğine gitti.

"Lafarge" ibaresinin atıldığı şirket "Holcim Ltd" adını aldı.

4 Mayıs 2021'de yapılan şirketin yıllık genel kurul toplantısında hissedarlar grup adının Holcim LTD olarak değiştirilmesi lehinde oy kullandı ve şirketin yeni ismi İsviçre ticaret siciline kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada ise isim değişikliğinin "verimlilik ve etki" gibi faktörler nedeniyle yapıldığı ileri sürüldü.

İsim değişikliğine rağmen Fransa'da cezai kovuşturma riskiyle karşı karşıya

Swissinfo internet sitesinin Bloomberg'e dayandırdığı haberine göre, Fransa'da mahkemenin "Lafarge kararından" sonra, şirketin İsviçre'deki ortağı Holcim Ltd, Fransa'da cezai kovuşturma ile karşı karşıya.

Haberde, Holcim LTD hisselerinin dün yüzde 4,2'den fazla değer kaybettiği ve bunun 29 Ocak'tan bu yana en büyük düşüş olduğu vurgulandı.

Bugün de şirketin hisseleri yüzde 2 değer kaybederek işlem görüyor.

Şirketin satışları geçen yıl 23 milyar 142 milyon İsviçre frangı (25,5 milyar dolar) olarak açıklanırken, 60'tan fazla ülkede yaklaşık 70 bin çalışanı bulunuyor.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaştı.

Anadolu Ajansının (AA) elde ettiği Fransız kurumlarına ait belgelerdeki bilgiler, dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'ın, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

AA'nın dün yayımladığı haberinde yer alan belgelerde, Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı, terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti.

DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Yargıtay, İsviçre, Fransa, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terörü finanse ettiği suçlaması teyit edilen Lafarge, İsviçre'deki rakibiyle birleşti ve isim değişikliğine gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terörü finanse ettiği suçlaması teyit edilen Lafarge, İsviçre'deki rakibiyle birleşti ve isim değişikliğine gitti - Son Dakika
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