Ters Yolda Giden Sürücüye 67 Bin Lira Ceza

İzmir'in Gaziemir ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 67 bin 255 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam İzmir Çevre Yolu'nda trafik uygulamasında 35 CUV 212 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.
Bir süre ters yönde ilerleyen araç, ekiplerin takibi sonucu durduruldu. Sürücü T.T'nin alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 67 bin 255 lira ceza kesildi, araç trafikten men edildi.
Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan T.T. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.
