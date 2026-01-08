Terzilik Tehlikede - Son Dakika
Terzilik Tehlikede

Terzilik Tehlikede
08.01.2026 13:41
65 yıldır terzilik yapan Yusuf Sağlam, çırak ve kalfa eksikliği nedeniyle mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

KAYSERİ'de 65 yıldır terzilik yapan Yusuf Sağlam (76), çırak ve kalfa yetişmediği için mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Tertemiz çalışmaya ve müşterilerimi memnun etmeye çalışıyorum. İşçimiz yok, epeyden beri kalfa ve çırak yetişmiyor. O yüzden kendim kendi gücüm yettiği kadar yapıyorum. Kimse çocuklarını kalfa ya da çırak olarak terziye bırakmıyor. Terzilik sektöründe bizler son nesiliz" dedi.

Kentte yaşayan 4 çocuk babası Yusuf Sağlam, 11 yaşında bir terzinin yanında çırak olarak mesleğe başladı. Geçen süreçte kentteki milletvekili, vali, belediye başkanı ve iş insanlarının da aralarında olduğu pek çok önemli ismin özel terziliğini yapıp geçimini sağladı. 65 yıldır terzilik yapan 10 torun sahibi Sağlam, 30 metrekare dükkanında mesleğinin sürdürülmesini istiyor.

'KİMSE ÇOCUKLARINI BIRAKMAK İSTEMİYOR'

İlkokulu bitirdikten sonra bu işe başladığını da anlatan Sağlam, "Tertemiz çalışmaya ve müşterilerimi memnun etmeye çalışıyorum. İşçimiz yok, epeyden beri kalfa ve çırak yetişmiyor. O yüzden kendim kendi gücüm yettiği kadar yapıyorum. Kimse çocuklarını kalfa ya da çırak olarak terziye bırakmıyor. Terzilik sektöründe bizler son nesiliz. Kayseri'de en yaşlı terzi benim. Hazır giyimin mesleğimize zararı oldu ama ben yıllardır şehirde tanındığım için özel müşterilerim var. Son zamanlarda seçici oldum. Yaşım gereği herkese iş yapmamaya başladım" diye konuştu.

'ŞAŞIRIYORLAR'

Yaşadıkları zorluklara da dikkat çeken Sağlam, "Bazen de insanlar geliyor. Terzi olmak istediğini söylüyor. Yaşlarına bakıyorum. Askerlik çağına gelmiş kişiler oluyor. O yaşta tam anlamıyla bu mesleği öğrenemezler. Terzilik artık karın doyurmuyor. Onları da başka işlere yönlendiriyorum. Çünkü, bu işi çok erken yaşta kavramak gerekiyor. Son zamanlarda malzeme eksikliğimiz çok arttı. Artık eskisi gibi istediğimiz malzemeyi bulamıyoruz. Yıllar önce dükkana gelen bir kişi yeniden geldiğinde hala bu işi yaptığımı görünce de şaşırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.