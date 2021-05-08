Tescilli "Sakarya Abhaz Peyniri" girişimci kadınların ekmek kapısı olacak - Son Dakika

Tescilli "Sakarya Abhaz Peyniri" girişimci kadınların ekmek kapısı olacak

08.05.2021 11:05
Tescilli

Sofraların önemli lezzetlerinden coğrafi işaret tescilli Abhaz peynirini üreten Sakaryalı kadınlar, kurdukları kooperatifle eski usullerle yaptıkları peynirleri tüm Türkiye'ye pazarlamayı hedefliyor.

Sofraların önemli lezzetlerinden coğrafi işaret tescilli Abhaz peynirini üreten Sakaryalı kadınlar, kurdukları kooperatifle eski usullerle yaptıkları peynirleri tüm Türkiye'ye pazarlamayı hedefliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 29 Nisan'da "Adapazarı kabak tatlısı"yla birlikte coğrafi işaret tescili verilen "Sakarya Abhaz peynirinin (Abaza)", bölgedeki kadınlar için gelir kapısı olması bekleniyor.

Eski usullerle evlerde hazırlanan ve 12 saatlik üretim sürecine sahip Abhaz peyniri, lezzeti ve kıvamıyla tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Oda sıcaklığında bekleyen sütün doğal şırdanla mayalanmasının ardından pıhtılaşması bekleniyor. Daha sonra ateşte kaynayan suda sakız kıvamına gelinceye kadar yoğurulan peynire genelde örgü şekli veriliyor.

"Kadınlar kendi ev ekonomilerine çok ciddi katkı sağlayacaklar"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, Sakarya köylerindeki bütün mutfak kültüründeki değerleri araştırıp coğrafi işaret tescili için başvurduklarını anlattı.

Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra o bölgede yaşayan insanların buradan göç etmek durumunda kaldığını anımsatan Altuğ, şunları belirtti:

"Çerkesler, Abhazlar, Gürcüler, Lazlar buraya gelirken kültürlerini, yemeklerini de getirmişler. Oradaki coğrafyaya çok benzer bir coğrafya ve iklim koşulları olan Sakarya'ya yerleşmişler. Ben de Kafkas kökenli bir ailenin çocuğuyum. Oralarda neler yiyorsak buralarda benzerlerini üretmişiz. Abhaz peyniri de bunlarda birisi. Geçen sene temmuz ayında başvuru yaptık. Zaten bölgede çok fazla sayıda üretilen ve tüketilen bir peynir. 'Bu peynir önemli, Türkiye neden bundan faydalanmasın, neden Türkiye'ye bunu pazarlamayalım.' diye düşündük ve coğrafi işareti için başvurduk. 29 Nisan'da Adapazarı kabak tatlımızla birlikte Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Geride daha birçok ürünümüz var, başvurduklarımız ve başvuracaklarımız."

Abhaz peynirinin çok beğenildiğini ve sadece coğrafi işaretini almakla yetinmeyeceklerini ifade eden Altuğ, SATSO olarak şehrin her ilçesinde mutlaka bir kadın kooperatifi kurduklarını, bunların sayısının 8'i geçtiğini bildirdi.

Bu kooperatiflerde Abhaz peyniri gibi birçok ürünü kadınların üreterek online Türkiye'ye pazarlayacaklarını ve ürünlerin değerine değer katacaklarını kaydeden Altuğ, şunları kaydetti:

"Hendek Kalayık Mahallesi'nde Kadın Girişimciler Kurulumuzla birlikte bir kooperatif kurduk. Bu kooperatifle Abhaz peynirinin yanı sıra bu kültüre ait birçok ürün orada üretiliyor. Salgın sonrasında şehrin bazı noktalarında, kooperatiflerde üretilenleri satmak adına bazı yerler oluşturacağız. İnşallah hem Abhaz peynirimiz, kabak tatlımız ve diğer ürünlerimiz hak ettiği üzere Türkiye'de karşılık bulurlar. Kadın kooperatiflerimiz de bunları rahatlıkla üretir ve bütün Türkiye'ye pazarlar. Biz de bu konuda onlara destek olacağız. Kadınlar kendi ev ekonomilerine çok ciddi katkı sağlayacaklar. Bir taraftan da bu ürünler Türkiye'ye satılacak, ciddi bir çalışma yürütüyoruz."

İstihdam oluşturacak

Kalayık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurucularından Pervin Mertdil de üretimin değerini bilen bir nesil olduklarını belirtti.

Kooperatifleşme süreçlerinden bahseden Merdil, amaçlarının peyniri dünya sofralarına taşımak olduğunu vurguladı.

Mertdil, bu süreçte kendilerine en büyük desteği veren SATSO yönetimine teşekkürlerini iletti.

Abhaz peynirinin coğrafi tescil almasının kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Mertdil, "Tescili alması bizim için değerli bir kazanım oldu. Çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Dayanışmamız çok güzel. Kooperatifimizde diğer yöresel ürünlerimizi de üretmek istiyoruz ancak ana temamız Abhaz peyniri. Hem ekonomiye katkıda bulunacağız hem de ev hanımlarımızı ekonomimize kazandırmış olacağız. Bir canlılık bir hareket olacak. İlerleyen zamanda köyde istihdam oluşturacağına inanıyorum." dedi.

Mertdil, tesisleşme süreçlerinin devam ettiğini ve bu noktada yerel yönetimlerden alacakları desteklerle seri üretime başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kooperatifin diğer kurucularından Setenay Alkın ise köydeki bütün kadınların Abhaz peyniri yaptığını ancak bunu markalaştırmak, kurumsallaştırmak ve dünya sofralarına taşımak için kooperatifi kurduklarını kaydetti.

Sakarya, Türkiye, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tescilli 'Sakarya Abhaz Peyniri' girişimci kadınların ekmek kapısı olacak - Son Dakika


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