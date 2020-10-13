Tesettür Takım Nedir Ve Nasıl Kombinlenir? - Son Dakika

Bu takımlar özellikle muhafazakar modanın alıcısının artmasıyla oldukça dikkat çekmeye başladı. Durum böyle olunca da sektör üreticileri gözlerini açtılar. Çeşit çeşit tesettür takımlar hem internet sitelerinde hem butiklerde yerlerini almaya başladı. Qras bünyesinde de onlarcasını bulabileceğiniz takımların kullanım alanlarına gelin beraber göz atalım.

TESETTÜR TAKIMLARIN ÇEŞİTLERİ NASIL?

Tesettür takımlar son yıllarda tüketicilerden gelen büyük talep ile oldukça çeşitlendi. Özellikle belirli kumaş çeşitleri ile hem günlük hayatınızı oldukça kolaylaştıran hem de iş ya da özel hayatınızda kafa yormadan şık kombinler yapabileceğiniz bu takımlar inanın kurtarıcı. Penye veya pamuklu kumaş ile üretilen kumaşlar günlük hayatınızda bununla ne giysem ya da hangi üst ile hangi altı giysem dertlerinden sizi arındırıyor. Aynı şekilde saten, kaşmir ya da keten gibi çok daha ağır ve tok duran kumaşlar ile şık akşam yemeklerinize ya da davetlerinize hazırlanmak inanın çok daha kolay olacak.

TESETTÜR TAKIMDA AKSESUAR KULLANIMI NASIL OLMALI?

Aksesuar konusu oldukça hususi bir mesela. İri büyük gösterişli aksesuarları da sevebilirsiniz ya da daha sakin aksesuarları size göre olabilir. Ancak bu noktada genelde tek renk olan bu takımlarda iri kolye bileklik gibi aksesuarlar kullanmak karşı için oldukça göz yorucu olacaktır. Renk bu nokta da oldukça önemli. Tek renk patlak bir takım ile yine dikkat çeken iri aksesuarlar pek de doğru bir seçim olmayacaktır.

EŞARP, ÇANTA, AYAKKABI İLE TAKIM UYUMU

Gelelim bir diğer mühim konuya. Ayakkabı ve çantalar… Tabii ayakkabı, çanta ve eşarp konusu her noktada önemli. Ancak söz konusu takım giymek olduğunda çok daha önemli hale geliyor. Unutmayın tek renk takım giymek günü kurtarmak için harika bir yol olsa da, diğer aksesuarlar ile bu şıklığı desteklemediğiniz sürece bu çabanız boşa çıkacaktır.