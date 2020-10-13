Tesettür Takım Nedir Ve Nasıl Kombinlenir? - Son Dakika

Tesettür Takım Nedir Ve Nasıl Kombinlenir?

13.10.2020 08:48
Tesettür Takım Nedir Ve Nasıl Kombinlenir?, System.String[]

Son birkaç yılın en çok tercih edilen muhafazakar giyim parçalarının başında tesettür takımlar geliyor. Tesettür takımlar ister penye bir kumaş ile günlük üretilsin isterse de daha özenli bir kumaş ile çok daha şık bir şekilde üretilsin. Her daim dikkat çeken ve son yılların star parçalarından.

Bu takımlar özellikle muhafazakar modanın alıcısının artmasıyla oldukça dikkat çekmeye başladı. Durum böyle olunca da sektör üreticileri gözlerini açtılar. Çeşit çeşit tesettür takımlar hem internet sitelerinde hem butiklerde yerlerini almaya başladı. Qras bünyesinde de onlarcasını bulabileceğiniz takımların kullanım alanlarına gelin beraber göz atalım.

Tesettür Takım Nedir Ve Nasıl Kombinlenir?

TESETTÜR TAKIMLARIN ÇEŞİTLERİ NASIL?

Tesettür takımlar son yıllarda tüketicilerden gelen büyük talep ile oldukça çeşitlendi. Özellikle belirli kumaş çeşitleri ile hem günlük hayatınızı oldukça kolaylaştıran hem de iş ya da özel hayatınızda kafa yormadan şık kombinler yapabileceğiniz bu takımlar inanın kurtarıcı. Penye veya pamuklu kumaş ile üretilen kumaşlar günlük hayatınızda bununla ne giysem ya da hangi üst ile hangi altı giysem dertlerinden sizi arındırıyor. Aynı şekilde saten, kaşmir ya da keten gibi çok daha ağır ve tok duran kumaşlar ile şık akşam yemeklerinize ya da davetlerinize hazırlanmak inanın çok daha kolay olacak.

Tesettür Takım Nedir Ve Nasıl Kombinlenir?

TESETTÜR TAKIMDA AKSESUAR KULLANIMI NASIL OLMALI?

Aksesuar konusu oldukça hususi bir mesela. İri büyük gösterişli aksesuarları da sevebilirsiniz ya da daha sakin aksesuarları size göre olabilir. Ancak bu noktada genelde tek renk olan bu takımlarda iri kolye bileklik gibi aksesuarlar kullanmak karşı için oldukça göz yorucu olacaktır. Renk bu nokta da oldukça önemli. Tek renk patlak bir takım ile yine dikkat çeken iri aksesuarlar pek de doğru bir seçim olmayacaktır.

EŞARP, ÇANTA, AYAKKABI İLE TAKIM UYUMU

Gelelim bir diğer mühim konuya. Ayakkabı ve çantalar… Tabii ayakkabı, çanta ve eşarp konusu her noktada önemli. Ancak söz konusu takım giymek olduğunda çok daha önemli hale geliyor. Unutmayın tek renk takım giymek günü kurtarmak için harika bir yol olsa da, diğer aksesuarlar ile bu şıklığı desteklemediğiniz sürece bu çabanız boşa çıkacaktır.

Tesettür Takım Nedir Ve Nasıl Kombinlenir?

Muhafazakar, Tesettür, Moda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Moda Tesettür Takım Nedir Ve Nasıl Kombinlenir? - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İki kardeşin bulunduğu otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı : 1 ölü, 1 yaralı Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti Karabağ'da ateşkesi ihlal edip sivilleri katleden Paşinyan'dan küstah sözler: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi
Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 kent için sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 kent için sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
08:07
Beyaz Saray için yarıştığını unutan Joe Biden, Trump'ın diline düştü Beyaz Saray için yarıştığını unutan Joe Biden, Trump'ın diline düştü         
07:29
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim         
23:12
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık         
20:43
Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi         
20:23
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor         
18:20
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 09:03:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tesettür Takım Nedir Ve Nasıl Kombinlenir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei